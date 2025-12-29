استقالة محافظ المركزي الإيراني وهمتي بديلا

أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن نائب مسؤول العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية أعلن عن تعيين عبد الناصر همتي محافظًا جديدًا للبنك المركزي الإيراني، خلفًا لمحمد رضا فرزين الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وذكرت وكالة إرنا نقلا عن المسؤول أن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وافق على استقالة فرزين، واختار همتي لتولي رئاسة البنك المركزي، موضحًا أن المصادقة النهائية على التعيين ستتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل بعدها الإجراءات التنفيذية رسميا.

وأضافت الوكالة أن همتي كان قد شغل منصب وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، قبل أن تتم إقالته من منصبه عقب استجوابه في مجلس الشورى الإسلامي خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، أن استقالة محافظ البنك المركزي جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، أبرزها تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت رويترز إلى أن الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي جديد في السوق المفتوحة، مسجلا نحو مليون و390 ألف ريال للدولار الواحد، في ظل استمرار تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني وتراجع تدفقات العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن مظاهرات شهدتها العاصمة طهران، شارك فيها عدد من أصحاب المحال التجارية، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وبحسب رويترز، تولى محمد رضا فرزين رئاسة البنك المركزي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، في حين يأتي تعيين همتي في مرحلة حساسة يواجه فيها الاقتصاد الإيراني مخاطر الركود، وسط توقعات البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2025 و2026، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.