موسكو تُمدد حظر صادرات البنزين وسط هشاشة السوق الروسية

مدّدت روسيا اليوم السبت الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير/شباط 2026، في محاولة للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار داخل البلاد، في خطوة تعكس استمرار قلق موسكو من هشاشة سوق الوقود المحلي.

وذكرت الحكومة الروسية، بحسب مرسوم نُشر اليوم، أن شحنات البنزين إلى خارج البلاد ستظل مقيّدة حتى 28 فبراير/شباط، على أن يسري القرار على جميع المصدّرين، بمن فيهم المنتجون.

كما مدّدت موسكو، حتى التاريخ نفسه، حظر تصدير الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من الغازات النفطية بالنسبة للمصدّرين غير المنتجين.

حظر سابق

وبحسب تقرير وكالة بلومبيرغ الأميركية، كانت روسيا قد فرضت هذه القيود في أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد أن كثّفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط والموانئ الروسية، من البحر الأسود إلى ساحل البلطيق، ما فاقم أزمة الوقود المحلية، ودفع الأسعار إلى الارتفاع وتسبب بنقص مؤقت في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن السلطات الروسية تشير إلى أن الأوضاع في السوق الداخلية "استقرت نسبيا" منذ ذلك الحين، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة، في وقت تتواصل فيه الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل الحظر السابق خلال الشهر الجاري، قبل أن تقرر الحكومة تمديده، في إشارة إلى أن الضغوط على سوق الوقود الروسية لم تتبدد بعد، وأن المخاطر المرتبطة بالإمدادات والأسعار لا تزال قائمة.