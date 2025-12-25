سوريا تطلق عملتها الجديدة مطلع 2026

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ عملية لاستبدال أوراق نقدية جديدة بالعملة الحالية في الأول من يناير/⁠كانون الثاني 2026، وذلك في إطار خطة لإحلال العُملات ​الصادرة في عهد الأسد.

وقال الحصرية، في بيان أوردته وكالة سنا، "يسرّني، بكل فخر واعتزاز، أن أبارك صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العُملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة".

وشدد الحصرية على أن عملية الاستبدال ستكون "سلسة ومنظمة"، وهي خطوة يأمل مصرفيون أن تخفف المخاوف من أن العُملة ‌الجديدة ربما تذكي التضخم وتزيد تآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن عملية التبديل ستُشرح بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتا إلى استمرار المصرف المركزي في العمل أيام 25-27 ديسمبر/كانون الأول لمتابعة التحضيرات.

وبيّن الحصرية أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزا للسيادة المالية بعد التحرير، وعنوانا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازا وطنيا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وقال: "هذه الخطوة تشكل فرصة لنجاح جديد لسوريا الجديدة، ولحظة مفصلية في تاريخها المالي والاقتصادي، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة بعد تحقيق السيادة السياسية يوم التحرير".

وأوضحت مصادر مطلعة لرويترز في أغسطس/آب الماضي أن البلاد ستصدر أوراقا نقدية جديدة، ​مع حذف صفرين من عملتها، ‌في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي تدهورت قيمتها بشدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الليرة السورية بعد أن انهارت قدرتها ‌الشرائية إلى مستويات قياسية متدنية عقب 14 عاما من الصراع انتهت بالإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/⁠كانون الأول 2024.