هذا شرط ترامب لتعيين رئيس الاحتياطي الفدرالي المقبل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ⁠أنه سيختار لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من يتفق مع نهجه تجاه سعر الفائدة، القائم على ضرورة تخفيضها إذا كانت الأسواق بحالة جيدة.

وقال ترامب -في منشور على منصته تروث سوشيال الثلاثاء- إن "أي شخص يختلف ​معي ‌لن يكون رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي أبدا".

واختلف ترامب ‌كثيرا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الحالي ⁠جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة ووتيرته، على الرغم من أن ترامب هو الذي اختاره لهذا المنصب خلال فترة رئاسته الأولى.

ووجه ترامب انتقادات حادة ومتكررة إلى باول -الذي تنتهي فترة رئاسته للاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار المقبل- ووصفه بأنه "عنيد"، و"متأخر جدا" في قرار تخفيض سعر الفائدة.

وأوضحت صحيفة نيوزويك أن باول كان "حذرا" في تخفيض سعر الفائدة خلال العام الجاري بسبب حالة "عدم اليقين" بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصاد الأميركي.

"قاعدة ترامب"

تحدث ترامب في منشوره عن نمو الاقتصاد الأميركي نموا فاق التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، ووضع "قاعدة" للسياسات التي يجب أن يتبعها الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي.

وذكرت نيوزويك أن إدارة ترامب رحبت بتقرير وزارة التجارة عن نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري، واعتبرته "إقرارا" بصحة الأجندة الاقتصادية لترامب.

وتقوم رؤية ترامب، وفق نيوزويك، على أنه يجب على الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة إذا كانت الأسواق في وضع جيد، وانتقد قيام المجلس برفع سعر الفائدة للحد من التضخم على الرغم من النمو الاقتصادي القوي.

ومضى ترامب -في منشوره على تروث سوشيال- ليشرح ما وصفها "بقاعدة ترامب"، قائلا إن "الأخبار المالية اليوم كانت عظيمة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%، بخلاف التوقعات بنسبة 2.5%، هذا على الرغم من الضغوط بسبب الإغلاق الأخير الذي تسبب فيه الديمقراطيون".

وأضاف ترامب في منشوره "من قبل كانت الأسواق تتجه للارتفاع عندما تكون هناك أخبار جيدة، لكن في الوقت الحالي تتجه للانخفاض، لأن كل فرد يعتقد أن أسعار الفائدة سوف ترتفع فورا تحسبا للتضخم المحتمل".

"يجب أن يشجع الأسواق"

وأكد ترامب في منشوره أن الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي "يجب أن يشجع الأسواق"، قائلا إنه يريد منه "أن يخفض سعر الفائدة إذا كان أداء السوق جيدا، لا أن يدمر السوق بلا سبب".

ووصف رؤيته لحركة السوق بأنه يريد "أن يتحرك السوق صعودا مع الأخبار الجيدة وهبوطا مع الأخبار السيئة، أما التضخم فسوف يعتني بنفسه".

وأشارت نيوزويك إلى أن من أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي الأسماء التالية: