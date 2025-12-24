اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
موظف يعمل أمام أكوام من الليرات السورية في قسم الصرافة بالبنك المركزي السوري (غيتي)
Published On 24/12/2025
آخر تحديث: 18:14 (توقيت مكة)

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

  • تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و620 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا و600 ليرة، كما انخفض إلى 11 ألفا و670 ليرة عند البيع من 11 ألفا و650 ليرة.
  • في الحسكة استقر سعر صرف الليرة عند 11 ألفا و650 ليرة عند الشراء و11 ألفا و700 عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا مقابل الدولار الواحد عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

DAMASCUS, SYRIA - JUNE 17: A worker carries boxes full of Syrian Pounds in 5000 pound notes (worth around 50 cents each) in the Central Bank of Syria on June 17, 2025 in Damascus, Syria. Syria will be reconnected to the international SWIFT payment system within weeks, marking a major step in the country's attempt to revive its economy and reintegrate with global markets after more than a decade of war and isolation. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
عامل يحمل صناديق مليئة بالليرة السورية من فئة 5 آلاف ليرة (غيتي)

إلغاء قانون قيصر

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر الخميس الماضي رسميا يزيل حاجزا قانونيا أساسيا أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الحصرية قوله إن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصا مهمة أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري"، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

المصدر: الجزيرة

