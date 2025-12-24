تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و620 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا و600 ليرة، كما انخفض إلى 11 ألفا و670 ليرة عند البيع من 11 ألفا و650 ليرة.

في الحسكة استقر سعر صرف الليرة عند 11 ألفا و650 ليرة عند الشراء و11 ألفا و700 عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا مقابل الدولار الواحد عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

إلغاء قانون قيصر

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر الخميس الماضي رسميا يزيل حاجزا قانونيا أساسيا أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الحصرية قوله إن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصا مهمة أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري"، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.