تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 655 دولارا

Published On 23/12/2025
آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا وداد إشيق هان رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 في البلاد بنسبة 27%، ليصل إلى 28 ألفا و75 ليرة تركية (655 دولارا).

جاء ذلك في تصريحات، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، التي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة.

موعد الرفع

وقال الوزير: "اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، تم تحديد صافي الحد الأدنى للأجور عند 28075 ليرة تركية، وبهذه الزيادة، رفعنا الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، أمّا مقارنة بعام 2002، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 171 ضعفا، وبالقيمة الحقيقية بنسبة 251%".

وأضاف: "بهذا الأجر الجديد، أود أن أؤكد مجددا التزامنا بوعدنا بعدم السماح للتضخم بأن يُثقل كاهل العمال، وستواصل دولتنا بجميع مؤسساتها وهيئاتها الوقوف إلى جانب عمالنا وأصحاب العمل والمواطنين".

كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية.

ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

المصدر: رويترز + وكالة الأناضول

