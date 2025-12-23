سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يتراجع

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء بمختلف المدن خلال تعاملات اليوم في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وحلب وإدلب تراجع سعر الصرف إلى 11 ألفا و650 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و550 ليرة مسجلة مساء أمس وإلى 11 ألفا و700 ليرة عند البيع من 11 ألفا و600 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر الصرف إلى 11 ألفا و670 ليرة من 11 ألفا و600 مساء أمس عند الشراء وإلى 11 ألفا و720 ليرة من 11 ألفا و650 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند مستوى 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

إزالة حاجز قانوني

وفي شأن أحدث تأثير خارجي على الليرة السورية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر الخميس الماضي رسميا يزيل حاجزا قانونيا أساسيا أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن الحصرية قوله إن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصا مهمة أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري"، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.