الذهب يلامس 4500 دولار والفضة عند مستوى قياسي جديد

لامس الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء، مقتربا من تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في حين سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4486.82 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4497.55 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط المقبل 1.11% إلى 4519.10 دولارا للأوقية.

ونقلت رويترز عن تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" قوله "التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يبقي أعين المستثمرين على الذهب للتحوط من عدم اليقين"، مضيفا أن الذهب ارتفع هذا الأسبوع ضمن تحول أوسع نطاقا مع توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا.

وأضاف ووترر أن المشترين لا يزالون يرون المعادن الثمينة وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحفاظ على القيمة، وقال "لا أعتقد أننا وصلنا بعد إلى أعلى مستوى للذهب أو الفضة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي "حصار" جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

رئيس جديد للفدرالي الأميركي

وتلقى الذهب مزيدا من الدعم بفضل تقارير تفيد بأن ترامب قد يختار رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحلول أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، مع توقع الأسواق خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وارتفع الذهب، الذي يعد ملاذا خلال الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، بأكثر من 70% منذ بداية العام الجاري، مستفيدا من مزيج قوي من المخاطر الجيوسياسية ورهانات خفض الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه والتخلي عن الدولار وتجدد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة.

وقال الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي للجزيرة نت أمس إن "ارتفاعات الذهب والفضة هي رد فعل طبيعي لما يحدث في الأسواق من حالة ضبابية وعدم وضوح للمستقبل، ونربطه أيضا بالحدث الأبرز وهو رفع (البنك) المركزي الياباني مستويات الفائدة، مما وجّه رسالة لأسواق الدين مفادها أن ثمة تقلبات قادمة".

وأضاف أن "تكرار البيت الأبيض الحديث عن أن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي القادم سيكون مرشح الرئيس دونالد ترامب، هو رسالة سلبية للأسواق لأنه يحمل تدخلات في أهم مؤسسة نقدية في العالم وأنها لن تكون حيادية.. هذه رسالة تلقاها الذهب بارتفاعات، وأتوقع (أن تشهد) الفترة القادمة استمرار الزخم على المعادن والأصول والذهب، وأن نرى مستويات 5000 (دولار) خلال النصف الأول من 2026 بشكل أسرع مما توقعنا سابقا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: