انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الأحد في المغرب في ظل جاهزية تنظيمية وبنية تحتية رياضية متطورة، تعكس طموح المملكة لترسيخ موقعها كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات القارية والدولية.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة السمراء، تمثل نخبة الكرة الأفريقية، والدول المشاركة هي: المغرب والجزائر والسنغال ومصر ونيجيريا وساحل العاج والكاميرون ومالي وتونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والغابون وأنغولا وزامبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودان وزيمبابوي وبوتسوانا وبنين.

وفي هذا الموضوع نستعرض أكبر اقتصادات هذه الدول من الأعلى إلى الأقل من حيث الناتج المحلي الإجمالي مع التطرق إلى نصيب الفرد من هذا الناتج وعدد سكان كل بلد، وفق بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2024 وموقع وورلد ميتر.

ويتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان من دون النظر إلى السياسات الاقتصادية للدول.

1- جنوب أفريقيا

الناتج المحلي : 401.08 مليار دولار.

: 401.08 مليار دولار. نصيب الفرد : 6364 دولارا.

: 6364 دولارا. عدد السكان: 64.74 مليون نسمة.

2- مصر

الناتج المحلي : 383.1 مليار دولار.

: 383.1 مليار دولار. نصيب الفرد : 3570 دولارا.

: 3570 دولارا. عدد السكان: 118.37 مليون نسمة.

3- الجزائر

الناتج المحلي : 269.14 مليار دولار.

: 269.14 مليار دولار. نصيب الفرد : 5772 دولارا.

: 5772 دولارا. عدد السكان: 47.44 مليون نسمة.

4- نيجيريا

الناتج المحلي : 252.11 مليار دولار.

: 252.11 مليار دولار. نصيب الفرد : 1083 دولارا.

: 1083 دولارا. عدد السكان: 237.52 مليون نسمة.

5- المغرب

الناتج المحلي : 160.61 مليار دولار.

: 160.61 مليار دولار. نصيب الفرد : 4297 دولار.

: 4297 دولار. عدد السكان: 38.43 مليون نسمة.

6- أنغولا

الناتج المحلي : 115.21 مليار دولار.

: 115.21 مليار دولار. نصيب الفرد : 3034 دولارا.

: 3034 دولارا. عدد السكان: 39.04 مليون نسمة.

7- ساحل العاج

الناتج المحلي : 87.1 مليار دولار.

: 87.1 مليار دولار. نصيب الفرد : 2723 دولارا.

: 2723 دولارا. عدد السكان: 32.93 مليون نسمة.

إعلان

8- تنزانيا

الناتج المحلي : 79.24 مليار دولار.

: 79.24 مليار دولار. نصيب الفرد : 1214 دولارا.

: 1214 دولارا. عدد السكان: 70.55 مليون نسمة.

9- جمهورية الكونغو الديمقراطية

الناتج المحلي : 74.5 مليار دولار.

: 74.5 مليار دولار. نصيب الفرد :722 دولارا.

:722 دولارا. عدد السكان: 112.83 مليون نسمة.

10- أوغندا

الناتج المحلي : 56.23 مليار دولار.

: 56.23 مليار دولار. نصيب الفرد : 1206 دولارات.

: 1206 دولارات. عدد السكان: 51.38 مليون نسمة.

11- الكاميرون

الناتج المحلي : 54.39 مليار دولار.

: 54.39 مليار دولار. نصيب الفرد : 1867 دولارا.

: 1867 دولارا. عدد السكان: 29.90 مليون نسمة.

12- تونس

الناتج المحلي : 52.92 مليار دولار.

: 52.92 مليار دولار. نصيب الفرد : 4290 دولارا.

: 4290 دولارا. عدد السكان: 12.34 مليون نسمة.

13- زيمبابوي

الناتج المحلي : 49.15 مليار دولار.

: 49.15 مليار دولار. نصيب الفرد : 2892 دولارا.

: 2892 دولارا. عدد السكان: 16.95 مليون نسمة.

14- السنغال

الناتج المحلي : 32.82 مليار دولار.

: 32.82 مليار دولار. نصيب الفرد : 1758 دولارا.

: 1758 دولارا. عدد السكان: 18.90 مليون نسمة.

الناتج المحلي : 29.18 مليار دولار.

: 29.18 مليار دولار. نصيب الفرد : 593 دولارا.

: 593 دولارا. عدد السكان: 51.66 مليون نسمة.

16- زامبيا

الناتج المحلي : 26.32 مليار دولار.

: 26.32 مليار دولار. نصيب الفرد : 1245 دولارا.

عدد السكان : 21.9 مليون نسمة.

17- بوركينا فاسو

الناتج المحلي : 23.13 مليار دولار.

: 23.13 مليار دولار. نصيب الفرد : 982 دولارا.

: 982 دولارا. عدد السكان: 24.1 مليون نسمة.

18- مالي

الناتج المحلي : 22.79 مليار دولار.

: 22.79 مليار دولار. نصيب الفرد : 930 دولار.

: 930 دولار. عدد السكان: 25.20 مليون نسمة.

19- موزمبيق

الناتج المحلي : 22.75 مليار دولار.

: 22.75 مليار دولار. نصيب الفرد : 652 دولارا.

: 652 دولارا. عدد السكان: 35.63 مليون نسمة.

20- بنين

الناتج المحلي : 21.49 مليار دولار.

: 21.49 مليار دولار. نصيب الفرد : 1481 دولارا.

: 1481 دولارا. عدد السكان: 14.80 مليون نسمة.

21- الغابون

الناتج المحلي : 20.9 مليار دولار.

: 20.9 مليار دولار. نصيب الفرد : 9257 دولارا.

: 9257 دولارا. عدد السكان: 2.59 مليون نسمة.

22- بوتسوانا

الناتج المحلي : 19.36 مليار دولار.

: 19.36 مليار دولار. نصيب الفرد : 7117 دولارا.

: 7117 دولارا. عدد السكان: 2.56 مليون نسمة.

23- غينيا الاستوائية

الناتج المحلي : 12.77 مليار دولار.

: 12.77 مليار دولار. نصيب الفرد : 8029 دولارا.

: 8029 دولارا. عدد السكان: 1.94 مليون نسمة.

24- جزر القمر