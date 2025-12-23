أميركا ترجئ فرض الرسوم على الرقائق الصينية حتى عام 2027

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات الرقائق من الصين، ردا على سعي بكين "غير المعقول" للهيمنة على صناعة الرقائق الإلكترونية، لكنها ستؤجل هذا الإجراء حتى يونيو/حزيران 2027.

وحسب بيان للممثل التجاري الأميركي، سيتم الإعلان عن قيمة الرسوم الجمركية قبل 30 يوما على الأقل، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاما كاملا حول واردات الرقائق الصينية إلى الولايات المتحدة، والذي أطلقته إدارة بايدن.

وقال الممثل التجاري في بيانه: "استهداف الصين لصناعة أشباه الموصلات بهدف الهيمنة عليها أمر غير معقول، ويُثقل كاهل التجارة الأميركية أو يُقيدها، وبالتالي فهو يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية".

تهدئة التوترات

يأتي ذلك في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لتهدئة التوترات مع بكين، وسط قيود صينية مفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، والتي تسيطر عليها الصين.

وفي إطار المفاوضات مع الصين لتأجيل تلك القيود، تراجع ترامب عن قرار تقييد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، كما بدأ مراجعة قد تُسفر عن أولى شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا"، ثاني أقوى رقائقها، إلى الصين، وفق رويترز، على الرغم من المخاوف الجدية التي أبداها المتشددون تجاه الصين في واشنطن، والذين يخشون أن تُعزز هذه الرقائق القدرات العسكرية الصينية بشكل كبير.

ينتظر قطاع صناعة الرقائق نتائج تحقيق آخر بشأن واردات الشرائح الذي قد يُؤثر على البضائع الصينية، ويؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من التقنيات، لكنّ مسؤولين أميركيين يُشيرون في أحاديث خاصة إلى أنهم قد لا يفرضون هذه التعريفات في أي وقت قريب، حسب رويترز.