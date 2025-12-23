كيف غيرت رسوم ترامب مشهد التجارة العالمية في عام 2025؟

أطلقت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل/نيسان من العام الجاري، فيما وصفه "بيوم التحرير"، موجة واسعة من التغييرات في مشهد التجارة العالمية، وطالت أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وأسفرت عن اتفاقات تجارية جديدة معهم.

ومن المتوقع أن تظل سياسات ترامب التجارية، ورد الفعل العالمي عليها، في صدارة المشهد خلال 2026، لكنها ستواجه تحديات كبيرة.

وأفاد تقرير مالي لمختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية، نقلته وكالة رويترز، أن سياسات ترامب التجارية رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من 17% بعد أن كانت أقل من 3% في نهاية عام 2024.

وتهدف سياسات ترامب التجارية على نطاق واسع إلى إحياء قطاع التصنيع الأميركي الآخذ في التراجع.

إيرادات ضخمة للخزانة الأميركية

وتدر الرسوم الجمركية حاليا، وفق تقرير جامعة ييل، إيرادات قدرها نحو 30 مليار دولار شهريا للخزانة الأميركية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن رسوم ترامب الجمركية نجحت في تحقيق أحد أهم أهدافها، والمتمثل في خفض العجز في الميزان التجاري الأميركي.

ووفق الصحيفة، انخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي بنسبة 10% بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حسب آخر البيانات المتاحة، ليبلغ 52.8 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2020.

ودفعت رسوم ترامب التجارية قادة العالم إلى الإسراع نحو واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاقيات لخفض ⁠الرسوم، مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة.

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

وجرى التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع مجموعة من كبار الشركاء التجاريين لواشنطن، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى.

وانتقد كثيرون الاتحاد الأوروبي بسبب موافقته على ‍رسوم جمركية قدرها 15% على صادراته للسوق الأميركي وتقديم تعهدات باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، وفق تقرير رويترز.

ووصف رئيس وزراء فرنسا آنذاك، فرانسوا بايرو، الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها شكل من أشكال الخضوع، معتبرا إياها "يوما كئيبا" للتكتل. فيما رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاقية مع ترامب، أنها أفضل الخيارات المتاحة.

ومنذ ذلك الحين، تمكن المصدرون والاقتصادات الأوروبية، وفق رويترز، من التكيف مع المعدل الجديد للرسوم، بفضل إعفاءات متنوعة وقدرتهم على إيجاد أسواق بديلة.

وقدر بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن الأثر المباشر الإجمالي للرسوم يعادل نحو 0.37% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

لا اتفاق نهائي مع الصين

لكنْ من اللافت أنه لم ​يتم التوصل بعد إلى اتفاقية نهائية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، رغم جولات متعددة من المحادثات ولقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، يقول تقرير رويترز.

واستمر ⁠الفائض التجاري للصين في تجارتها مع الولايات المتحدة ليتجاوز تريليون دولار، مع نجاح بكين في تنويع تجارتها بعيدا عن الولايات المتحدة.

وتمكنت الصين من استخدام النفوذ الذي اكتسبته بسبب المعادن النادرة، لمواجهة الضغوط الأميركية والأوروبية عليها لكبح فائضها التجاري.

وأظهرت قدرة الصين على مواجهة رسوم ترامب الجمركية الأهمية الفائقة للمعادن النادرة، التي تسيطر بكين على الجزء الأكبر من سوقها عالميا، وتحتاج إليها قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا والسيارات وصناعات الأسلحة.

توقعات أفضل للنمو العالمي

وفي حين توقع بعض الاقتصاديين حدوث كارثة اقتصادية وارتفاع التضخم بسبب رسوم ترامب، إلا أن اللافت أن هذا لم يحدث.

وشهد اقتصاد الولايات المتحدة انكماشا متواضعا في الربع الأول، وسط اندفاع لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، لكنه سرعان ما تعافى أكبر اقتصاد في العالم وواصل النمو بوتيرة تفوق الاتجاه العام، مدفوعا بطفرة استثمار ضخمة في الذكاء الاصطناعي وإنفاق استهلاكي قوي.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين في الأشهر التي تلت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، مع تراجع حالة الضبابية وإبرام اتفاقيات لخفض هذه الرسوم.

وبينما لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا إلى حد ما بسبب الرسوم، يتوقع اقتصاديون الآن أن تكون الآثار أكثر اعتدالا وأقصر زمنا مما كان ​يُخشى، مع تقاسم كلفة الرسوم على الواردات عبر سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين، يضيف تقرير رويترز.

هل تستمر رسوم ترامب؟

أحد أكبر ‌أوجه الغموض في 2026 هو ما إذا كان سيُسمح باستمرار الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

فقد بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أواخر عام 2025 النظر في الطعن على الأساس القانوني الذي استندت له الرسوم "المضادة" على السلع من دول بعينها، والرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك المرتبطة بتدفق عقار الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور قرار بشأنها في أوائل عام 2026.

وتؤكد إدارة ترامب أنها تستطيع استخدام سلطات قانونية أخرى أكثر رسوخا للإبقاء على الرسوم إذا خسرت الدعوى. لكنّ ‌تلك المسارات أكثر تعقيدا وغالبا ما تكون محدودة النطاق.

ومن ثم، فإن خسارة إدارة ترامب أمام المحكمة العليا، إذا حدثت، ربما تدفع إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التي أُبرمت حتى الآن أو تفتح الباب أمام مرحلة من الضبابية بشأن مصير الرسوم.

وتلوح أيضا في الأفق -يذكر تقرير رويترز- مساعي تثبيت الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بوصفها ملفا تجاريا بالغ الأهمية. فالتهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها في محادثات هذا العام ستنتهي في النصف الثاني من 2026، ومن المقرر مبدئيا أن يلتقي ترامب وشي مرتين ‌خلال العام المقبل.

كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ستخضع للمراجعة في 2026 وسط غموض بشأن ما إذا كان ترامب سيسمح بانتهاء الاتفاقية أو سيحاول إعادة صياغتها بما يتوافق بقدر أكبر مع ما يفضله.