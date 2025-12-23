عدد السياح في تركيا يقترب من 3 ملايين في نوفمبر

تتجه تركيا إلى إنهاء عام 2025 عند مستوى قياسي جديد في أعداد السياح الأجانب، بعد ارتفاع عدد الزوار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما يقارب 3 ملايين، وفق بيانات رسمية نقلتها صحيفة ديلي صباح.

وبحسب ديلي صباح، أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 2.61% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 2.8 مليون زائر.

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الزوار الأجانب 50 مليونا، بزيادة طفيفة نسبتها 0.03% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي عدد الوافدين الأجانب على أساس سنوي بلغ نحو 53.5 مليون زائر، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل العام الماضي عند 52.6 مليونا، والذي تخطى بدوره المستوى القياسي السابق البالغ 49.2 مليونا في 2023.

أكبر الأسواق

حافظت روسيا وألمانيا على موقعهما كأكبر الأسواق المصدّرة للسياح إلى تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني، تليهما إيران حيث:

ارتفعت أعداد الزوار القادمين من روسيا بنسبة 10.25% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي

زادت أعداد السياح من ألمانيا بنسبة 9.93%، بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التي أوردتها ديلي صباح.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تستهدف خلال عام 2025 جذب 65 مليون زائر، بمن فيهم الأتراك المقيمون في الخارج، مقارنة بنحو 62.3 مليون زائر في العام الماضي، مما عزز موقعها كواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم وفق بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد التركي، إذ يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 5% من إجمالي فرص العمل، فضلا عن دوره في دعم ميزان الحساب الجاري.

إعلان

وأضافت أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 8.3% في عام 2024 لتصل إلى 61.1 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار دولار في 2023، في حين تجاوزت الإيرادات 50 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 5.7%.