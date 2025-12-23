اقتصاد|تركيا

عدد السياح في تركيا يقترب من 3 ملايين في نوفمبر

ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 13: The Russian Navy’s Kilo-class submarine Rostov-na-Donu B-237 transits the Bosphorus Strait en route to the Black Sea on February 13, 2022 in Istanbul, Turkey. Russia has been reinforcing its Black Sea Fleet over the past week as a Russian military invasion of Ukraine being reported as imminent. With the arrival of the Rostov-na-Donu, the Russian Black Sea Fleet will have four improved Kilo-class submarines equipped with Kalibr land-attack missiles deployed in the Black Sea. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
تجاوز حاجز 50 مليون زائر لتركيا خلال 11 شهرًا يعكس استدامة الزخم السنوي (غيتي)
Published On 23/12/2025
آخر تحديث: 17:39 (توقيت مكة)

تتجه تركيا إلى إنهاء عام 2025 عند مستوى قياسي جديد في أعداد السياح الأجانب، بعد ارتفاع عدد الزوار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما يقارب 3 ملايين، وفق بيانات رسمية نقلتها صحيفة ديلي صباح.

وبحسب ديلي صباح، أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 2.61% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 2.8 مليون زائر.

وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الزوار الأجانب 50 مليونا، بزيادة طفيفة نسبتها 0.03% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي عدد الوافدين الأجانب على أساس سنوي بلغ نحو 53.5 مليون زائر، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل العام الماضي عند 52.6 مليونا، والذي تخطى بدوره المستوى القياسي السابق البالغ 49.2 مليونا في 2023.

   أكبر الأسواق

حافظت روسيا وألمانيا على موقعهما كأكبر الأسواق المصدّرة للسياح إلى تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني، تليهما إيران حيث:

  • ارتفعت أعداد الزوار القادمين من روسيا بنسبة 10.25% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
  • زادت أعداد السياح من ألمانيا بنسبة 9.93%، بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التي أوردتها ديلي صباح.
Turkey, Istanbul, Ataturk airport, 07.06.2023. People at the airport near flight timetable. Travel and lifestyle concept
زادت أعداد السياح من ألمانيا بنسبة 9.93% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025 (شترستوك)

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تستهدف خلال عام 2025 جذب 65 مليون زائر، بمن فيهم الأتراك المقيمون في الخارج، مقارنة بنحو 62.3 مليون زائر في العام الماضي، مما عزز موقعها كواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم وفق بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد التركي، إذ يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 5% من إجمالي فرص العمل، فضلا عن دوره في دعم ميزان الحساب الجاري.

وأضافت أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 8.3% في عام 2024 لتصل إلى 61.1 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار دولار في 2023، في حين تجاوزت الإيرادات 50 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 5.7%.

المصدر: الصحافة التركية

