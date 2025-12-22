النفط يرتفع بفعل اعتراض أميركا الناقلات قبالة فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.84% إلى 60.98 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.87% إلى 57.01 دولارا للبرميل، في وقت كتابة هذا التقرير.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمس الأحد قولهم إن خفر السواحل الأميركي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، في حين ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت.

حصار الناقلات الفنزويلية

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي.جي" إن انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وقال سيكامور: "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب".

وأضاف: "تساعد هذه التطورات على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض".

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% الأسبوع الماضي بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ركزت على توحيد المواقف، وأضاف أن تلك الاجتماعات والمحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس كانت مثمرة.

مع ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية أمس الأحد إن التغييرات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تحسن من احتمالات السلام.