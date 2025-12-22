الذهب يسجل قمة قياسية جديدة متجاوزا 4400 دولار للأوقية

قفز الذهب متجاوزا مستوى 4400 دولار للأوقية للمرة الأولى اليوم الاثنين، مستفيدا من التوقعات المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة كذلك إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1.78% إلى 4415.24 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغت 4420.35 دولارا في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر على الإطلاق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 متى تنخفض أسعار الشوكولاتة؟

متى تنخفض أسعار الشوكولاتة؟ list 2 of 2 تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار end of list

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط المقبل 1.39% إلى 4448.30 دولارا للأوقية بعد أن بلغت 4453 دولارا خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.72% إلى 68.99 دولارا للأوقية بعد أن سجّلت أعلى مستوى عند 69.45 دولارا.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام وحطم عددا من الأرقام القياسية، واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 1979.

وزادت الفضة 138% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.

تقلبات محتملة

يقول الخبير الاقتصادي مصطفى فهمي للجزيرة نت إن "ارتفاعات الذهب والفضة هي رد فعل طبيعي لما يحدث في الأسواق من حالة ضبابية وعدم وضوح للمستقبل، ونربطه أيضا بالحدث الأبرز وهو رفع (البنك) المركزي الياباني مستويات الفائدة، مما وجّه رسالة لأسواق الدين مفادها أن ثمة تقلبات قادمة".

وأضاف أن "تكرار البيت الأبيض الحديث عن أن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي القادم سيكون مرشح الرئيس دونالد ترامب، هو رسالة سلبية للأسواق لأنه يحمل تدخلات في أهم مؤسسة نقدية في العالم، وأنها لن تكون حيادية.. هذه رسالة تلقاها الذهب بارتفاعات، وأتوقع الفترة القادمة استمرار الزخم على المعادن والأصول والذهب، وأن نرى مستويات 5000 خلال النصف الأول من 2026 بشكل أسرع مما توقعنا سابقا".

إعلان

العوامل الموسمية

ونقلت رويترز عن مات سيمبسون كبير المحللين لدى "ستون إكس" قوله "نظرا لأن شهر ديسمبر (كانون الأول) عادة ما يحقق عوائد إيجابية للذهب والفضة، فإن العوامل الموسمية في صالحهما".

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، دعما من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، وشراء البنوك المركزية القوي وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وساهم انخفاض الدولار في توفير المزيد من الدعم للذهب، إذ يؤدي انخفاضه إلى جعل المعدن النفيس أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.