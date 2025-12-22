الصين تفرض رسوما جمركية على واردات منتجات الألبان الأوروبية

فرضت الصين رسوما جمركية مبدئية على بعض واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي عقب تحقيق في الدعم المقدم للقطاع، في أحدث فصول نزاع تجاري متبادل مع الاتحاد.

وفي قرار مبدئي، أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما تصل إلى 43% على بعض منتجات الألبان الأوروبية بعد ثبوت دعمها من قبل الاتحاد، وفقا لوزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن الرسوم الجمركية، التي تُجمع على شكل ودائع، فُرضت على منتجات تشمل بعض أنواع الجبن الطازج والمعالج والقشدة.

وأشارت -في بيان منفصل- إلى أن شركة الألبان الفرنسية "فرومارساك" تواجه رسوما جمركية بنسبة 30%، بينما فُرضت رسوم بنسبة 43% على بعض الشركات التابعة لشركة "فريزلاند كامبينا" الهولندية لصناعة الجبن.

التوترات التجارية

رغم أن الإجراءات الصينية المقترحة محدودة النطاق، فإنها قد تُفاقم التوترات التجارية مع أوروبا، وصوّت الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، ويُجري تحقيقا في الدعم الحكومي المقدم في قطاعات عديدة.

بدأت بكين تحقيقا في شحنات الألبان من الاتحاد الأوروبي عام 2024، ثم مددته في أغسطس/آب 6 أشهر أخرى، نظرا لـ"تعقيد القضية"، كما فرضت الصين الأسبوع الماضي رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح بين 5% و20% على واردات لحم الخنزير من الاتحاد، مُخففة بذلك الإجراءات الأولية التي اتُخذت في سبتمبر/أيلول.

وطعن الاتحاد الأوروبي في تحقيق الألبان بطلب إجراء مشاورات عبر منظمة التجارة العالمية، وحسب تقرير حكومي، تصدّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان قائمة الدول المُصدّرة للجبن من الاتحاد الأوروبي حتى الآن في عام 2025.