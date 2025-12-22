بوركينا فاسو تطلق أول طريق سريع يربط العاصمة بأكبر مدنها

أطلق قائد الجيش الحاكم في بوركينا فاسو، الجنرال إبراهيم تراوري، أشغال بناء أول طريق سريع في البلاد، يمتد لمسافة تقارب 332 كيلومترا ليربط العاصمة واغادوغو بمدينة بوبو ديولاسو في الجنوب الغربي.

ويأتي المشروع الذي دشّن قرب العاصمة ضمن مبادرة "فاسو ميبو"، وهي خطة طموحة لتحديث البنية التحتية في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.

وتؤكد السلطات أن التمويل المخصص، والبالغ نحو 357 مليون دولار في ميزانية عام 2026، يعتمد على موارد محلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات.

ويرى مراقبون أن الطريق السريع سيشكل نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة، إذ سيسهل انسياب حركة المرور على الممر الحيوي الذي يربط موانئ أبيدجان ولومي وتيما وكوتونو بدول الساحل غير الساحلية.

وينتظر أن يسهم المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق الحالية، إضافة إلى دعم خطط الحكومة في مواجهة التحديات التنموية والأمنية التي تعيشها البلاد.