ارتفعت ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى 749 مليار دولار ليكون أول شخص في العالم تصل ثروته إلى هذا المستوى في العالم، حسبما أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أمس السبت.

جاءت القفزة بعد أن أعادت له المحكمة العليا في ديلاوير خيارات أسهم تسلا التي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار والتي كانت ألغيت العام الماضي.

وأعادت المحكمة أول أمس الجمعة العمل بحزمة راتب ماسك لعام 2018 التي بلغت 56 مليار دولار، وذلك بعد عامين من إلغاء محكمة أدنى درجة للحزمة ووصفها بأنها "غير منطقية".

وقالت المحكمة العليا إن حكما صدر في عام 2024 بإلغاء حزمة الراتب كان غير سليم وغير عادل بحق ماسك.

وأصبح ماسك قبل أيام أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، وذلك عقب تقارير أشارت إلى احتمال طرح شركته الناشئة في مجال الطيران والفضاء "سابيس إكس" للاكتتاب العام.

خطة منفصلة

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق مساهمو شركة تسلا بشكل منفصل على خطة راتب لماسك بقيمة تريليون دولار، وهي أكبر حزمة راتب في التاريخ، حيث أيد المستثمرون رؤيته لتحويل الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إلى عملاق في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ووفقا لقائمة فوربس للمليارديرات، تتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل وثاني أغنى شخص في العالم، بنحو 500 مليار دولار.