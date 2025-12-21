اقتصاد|بوركينا فاسو

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

FILE PHOTO: Gold bars are displayed to be photographed at bullion house in Mumbai December 3, 2009. REUTERS/Arko Datta/File Photo
إنتاج الذهب في بوركينا فاسو ارتفع بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 70.43 طنا (رويترز)
Published On 21/12/2025
|
آخر تحديث: 16:43 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت بوركينا فاسو قفزة غير مسبوقة في إنتاج الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 70.43 طنا، متجاوزا إجمالي إنتاج عام 2024 الذي بلغ نحو 61 طنا.

وأوضح وزير المناجم ياكوبا زابري غويا أن هذا النمو يعود أساسا إلى قطاع التعدين الأهلي، الذي سجل إنتاجا قدره 29.56 طنا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 5.57 أطنان فقط في الفترة نفسها من 2024.

ويعكس هذا التطور نجاح الجهود الحكومية في تنظيم القطاع عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة (سوناسب)، التي أنشئت لشراء الذهب الأهلي وشبه الميكانيكي، وافتتحت نقاط بيع في مختلف أنحاء البلاد لضبط التدفقات التي كانت خارج الرقابة الرسمية.

Artisanal gold mining pits are seen at a mining site near Dano, southern Burkina Faso May 5, 2020. Picture taken May 5, 2020. REUTERS/Moussa Bouboucari
حفر تعدين الذهب الأهلي في موقع تعدين بالقرب من دانو بجنوب بوركينا فاسو (رويترز)

كما أسهمت السلطات في تقنين عمل التعاونيات الأهلية وإدماجها في قنوات التسويق الرسمية، وهو ما ساعد على تعويض التباطؤ في الإنتاج الصناعي الذي بلغ 40.87 طنا حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ39.24 طنا قبل عام.

ويأتي ذلك بعد 3 سنوات من تراجع الإنتاج بسبب إغلاق مناجم نتيجة انعدام الأمن، وبيع أصول من قِبَل شركات كبرى مثل "فورتونا ماينينغ" و"إنديفور ماينينغ".

ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 65% ساعد في تحفيز الاستثمارات، فإن الإنتاج الصناعي ما زال يهيمن على المشهد، إذ أعلنت شركة "أورزون" الكندية عن استثمار بقيمة 80 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025، مما مكّنها من رفع إنتاج منجم "بومبوري" بنسبة 45%.

لكن هذه المكاسب تواجه تحديات سياسية، إذ يواصل قائد البلاد إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2022، الدفع بسياسات "تأميم الموارد".

فقد طلبت الحكومة رفع حصتها في منجم "كياكا" العملاق إلى 50%، بينما تملك حاليا 15% فقط. ويتوقع أن ينتج المنجم أكثر من 7 أطنان سنويا على مدى عقدين.

تصميم خاص خريطة بوركينا فاسو
خريطة بوركينا فاسو (الجزيرة)

مستقبل الشركات الأجنبية

وتدرس الشركة المالكة "وست أفريكان ريسورسيز" الأسترالية خيارات لتفادي زيادة حصة الدولة، في وقت يثير فيه قانون التعدين الجديد، الذي أقر عام 2024 ويمنح الدولة حق الاستحواذ على حصص كبيرة في المشاريع، قلق المستثمرين الأجانب.

إعلان

ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تعيد رسم خريطة الاستثمار بقطاع الذهب في بوركينا فاسو، بين طموحات الدولة لتعزيز سيادتها الاقتصادية ومخاوف الشركات من تقلص عوائدها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان