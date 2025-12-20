ترامب: وولر "شخص عظيم" و4 مرشحين لرئاسة الاحتياطي الاتحادي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر وولر، واصفًا إياه بأنه شخص "عظيم"، بعد مقابلة أجراها معه بصفته أحد المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي الأميركي، وفقًا لما نقلته رويترز.

وقال ترامب، بحسب رويترز، إن 3 إلى 4 مرشحين لا يزالون في السباق النهائي لتولي المنصب، مع اقتراب انتهاء ولاية باول الممتدة لـ4 سنوات في مايو/أيار المقبل.

وأضاف الرئيس الأميركي، ردًا على سؤال حول عضوة مجلس المحافظين ميشيل بومان، أنها "رائعة"، في إشارة إلى استمرارها ضمن دائرة الأسماء المطروحة.

وأكد ترامب أنه يتطلع إلى تعيين رئيس للاحتياطي الاتحادي يدعم سياسة نقدية "مواتية للنمو"، في تلميح إلى رغبته بتغيير توجهات البنك خلال المرحلة المقبلة.

وإلى جانب كريستوفر وولر وميشيل بومان تشمل قائمة المرشحين المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق كيفن وورش.