تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات السوق الموازية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وإدلب وحلب تراجع سعر صرف الليرة السورية عند الشراء إلى 12 ألفا و75 ليرة من 12 ألفا و50 ليرة مسجلة مساء أمس الاثنين، في حين انخفض السعر عند الشراء إلى 12 ألفا و125 من 12 ألفا و100 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر الصرف إلى 12 ألفا و275 ليرة من 12 ألفا و250 ليرة عند الشراء، وانخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و325 ليرة من 12 ألفا و300 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 ليرات للبيع.

تبديل العملة

وفي سياق ذي صلة بالليرة السورية الجديدة المزمع إصدارها، أكد مصرف سوريا المركزي أنه مستمر في تنفيذ خطته المقررة لتبديل العملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتبديل العملة، وأن العمل جار وفق المراحل الفنية والإدارية المعتمدة.

وشدد المصرف على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر أي معلومات تتعلق بالعملة الجديدة أو مراحل إطلاقها، ويتطلع إلى إعلان تفاصيل عملية التبديل وكافة المعلومات الخاصة بها بشفافية على صفحته الرسمية.

وذكر مصرف سوريا المركزي أنه لم يحدد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وأي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية لا تمت إلى الواقع بصلة.