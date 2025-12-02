الذهب ينخفض مع جني الأرباح والنفط يرتفع بفعل الأخطار الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للأخطار الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. من جهتها انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم المبكرة، بعد أن لامس أعلى مستوى في 6 أسابيع في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك انخفض الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح على الأسعار.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين والنفط يستقر

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين والنفط يستقر list 2 of 2 النفط يتراجع والذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع end of list

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 63.23 دولارا للبرميل، في وقت إعداد التقرير، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.22% إلى 59.45 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين -أمس الاثنين- إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال محللون لدى شركة ريتربوش آند أسوشيتس في مذكرة "العمل العسكري يدعم وجهة نظرنا بأن التوصّل إلى اتفاق سلام يظل احتمالا مستبعدا في أي وقت قريب وأن أسواق الديزل/الغاز على وشك أن تعود إلى الارتفاع".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الاثنين- إن أولويات كييف هي الحفاظ على سيادة البلاد والحصول على ضمانات أمنية قوية، وإن النزاعات في المنطقة لا تزال الأكثر تعقيدا.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إحاطة إلى الكرملين اليوم الثلاثاء.

وأشار بنك "إيه إن زد" إلى أن الحملة الأميركية المتصاعدة ضد فنزويلا تثير المخاوف من احتمال تأثر صادرات النفط بشكل أكبر.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس دونالد ترامب أجرى محادثات مع كبار مستشاريه لمناقشة سبل الضغط على فنزويلا وقضايا أخرى.

إعلان

وقال ترامب -يوم السبت- إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

الذهب

انخفض الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح على الأسعار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.41% إلى 4,215.08 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.47% إلى 4,219.20 دولارا.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق لدى (كيه سي إم تريد)، تيم ووترر، قوله: "يشهد الذهب أداء ضعيفا اليوم، لكن الصورة الأساسية لم تتغير، إنها صورة تشمل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، والتي يجب أن تكون داعمة للذهب فيما يتعلق بالعائد".

وأضاف أن الأسواق تتصرف بحذر إذ لا يبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يميل للتيسير بقدر بعض زملائه.

ولم يعلق باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد في وقت متأخر من أمس الاثنين على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد إنه سيكون سعيدا بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا وقع الاختيار عليه.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: