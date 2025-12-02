اقتصاد|الهند

قرار في راجستان يعيد الجدل حول الاعتماد على الفحم بالهند

Miners work at Magadh coal mine in Chatra district in the eastern state of Jharkhand, India, September 30, 2015. India is opening a mine a month as it races to double coal output by 2020, putting the world's third-largest polluter at the forefront of a pan-Asian dash to burn more of the dirty fossil fuel that environmentalists fear will upend international efforts to contain global warming. Magadh mine is the biggest of the many New Delhi will open to hit an annual coal target of 1.5 billion tonnes by 2020, raising its production above the United States but less than half the amount China currently burns. Picture taken September 30, 2015. REUTERS/Stringer
صورة عامة لأحد مناجم الفحم الضخمة في الهند (رويترز)
Published On 2/12/2025
آخر تحديث: 17:04 (توقيت مكة)

لم تمرّ خطوة ولاية راجستان (شمال غربي الهند) برفض إنشاء محطة فحم جديدة مرور الكرام، فرغم أن الولاية تُعد أكبر منتج للطاقة الشمسية في البلاد، فإن قرارها الأخير، قد يشعل من جديد الجدل المتوتر حول مستقبل مزيج الطاقة في الهند، الدولة الأكثر سكانا في العالم.

وتوضح بلومبيرغ أن هذا الرفض يمنح ولايات أخرى مبررًا لإعادة التفكير في خطة الهند الوطنية لإضافة نحو 90 غيغاواط من طاقة الفحم خلال العقد المقبل، وهي خطة تستهدف إحياء قطاع الفحم رغم الانتقادات البيئية الثقيلة.

سيطرة شبه مطلقة للفحم

بحسب ما تنقله بلومبيرغ، ما يزال الفحم الوقود المهيمن في الهند، إذ يوفر ما يقرب من 3 أرباع الكهرباء، وحتى مع الاستهلاك المرتفع الذي يلامس مليار طن سنويًا، تؤكد التقديرات أن الاحتياطيات تكفي لما لا يقل عن قرن، مما يجعل أي انقلاب سياسي سريع أمرًا غير مرجح.

Workers use heavy machinery to sift through coal at the Adani Power company thermal power plant at Mundra some 400 kms from Ahmedabad on February 18, 2011. This is India's first supercritical 660 MW unit. AFP PHOTO / Sam PANTHAKY (Photo by SAM PANTHAKY / AFP)
تنافسية الفحم تراجعت بشكل ملموس في الهند (الفرنسية)

لكن قرار راجستان برفض مشروع محطة فحم بقدرة 3.2 غيغاواط وجّه ضربة واضحة، إذ طالب المنظّم الجهات المختصة بإعادة تقييم احتياجات الطاقة في ضوء التوسع المخطط لأنظمة تخزين البطاريات، في إشارة صريحة إلى أن الفحم لم يعد الخيار الوحيد أو الأرخص.

بلومبيرغ تنقل أن أسعار العطاءات لمحطات الفحم تخطت 6 روبيات لكل كيلوواط/ساعة، ما يعادل 67 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، وهي تكلفة أعلى من مشاريع الطاقة المتجددة المرفقة بالتخزين. ولهذا يؤكد التقرير أن "الفحم لم يعد الخيار منخفض التكلفة".

وتضيف الوكالة أن تكلفة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات انخفضت بشكل كبير، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية، رغم إدراك الهند لحساسية اعتمادها على الصين، صاحبة الهيمنة العالمية في سلسلة توريد البطاريات، وهي هيمنة لا تريد نيودلهي أن تخضع لها.

أصول حرارية شبه معطّلة

المنظمون في راجستان أشاروا، وفق بلومبيرغ، إلى نقطة أخرى ذات وزن ثقيل: محطات الفحم الحالية في الولاية تعمل دون طاقتها القصوى، وأنه "من الحكمة التركيز على الاستخدام الأمثل للأصول الحرارية القائمة قبل التفكير في إضافة قدرات جديدة".

ومن زاوية بيئية، فالهند تعتبر ثالث أكبر مُصدِر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ومع ولايات تتمتع بإشعاع شمسي هائل مثل راجستان، تصبح حجة بناء محطات فحم جديدة أقل إقناعا.

المصدر: بلومبيرغ

