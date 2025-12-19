اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

بايت دانس الصينية توقع اتفاقيات لتأسيس مشروع تيك توك أميركا

MANILA, PHILIPPINES - JUNE 23: In this photo illustration, the TikTok Shop logo is seen on an iPhone next to U.S. and China flags on June 23, 2024 in Manila, Philippines. TikTok has become a cultural phenomenon, but it is not without its controversies, including concerns over data privacy and the influence of misinformation. As debates rage on about its impact on mental health and national security, the app continues to shape public discourse in significant ways. (Photo illustration by Ezra Acayan/Getty Images)
صفقة تيك توك تعكس انتقال الصراع الأميركي/الصيني من المواجهة المباشرة إلى إدارة المخاطر (غيتي)
Published On 19/12/2025
|
آخر تحديث: 20:45 (توقيت مكة)

حفظ

بعد سنوات من التجاذب السياسي والأمني بين واشنطن وبكين، وبعد تهديدات متكررة بحظر أحد أكثر التطبيقات انتشارا في الولايات المتحدة، دخل ملف تيك توك مرحلة حاسمة مع توقيع اتفاقيات ملزمة لتأسيس مشروع مشترك جديد يتولى إدارة أعمال التطبيق داخل السوق الأميركية.

وتمثل الخطوة محاولة أخيرة لتفكيك العقدة التي ربطت بين المخاوف الأميركية من الأمن القومي، والاعتبارات التجارية والسياسية المرتبطة بشركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولا يقتصر ثقل الصفقة على أبعادها الاقتصادية، بل يمتد إلى كونها اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على فرض شروطها على شركات التكنولوجيا الأجنبية من دون الإضرار بجاذبية سوقها الرقمية، في وقت بات فيه تيك توك جزءا راسخا من المشهد الثقافي والاقتصادي الأميركي، مع أكثر من 170 مليون مستخدم نشط. وبينما تُقدَّم الصفقة رسميا بوصفها تخارجا صينيا، تكشف تفاصيلها عن صيغة أكثر تعقيدا تُبقي على خيوط ارتباط حساسة، خصوصا في ما يتعلق بالخوارزميات والربحية.

فصل متأخر يدخل مرحلة التنفيذ

وأعلنت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك توقيع اتفاقيات ملزمة مع 3 مستثمرين رئيسيين لتأسيس مشروع مشترك يدير أعمال التطبيق في الولايات المتحدة، في محاولة أخيرة لتجنّب حظر حكومي طال التهديد به منذ سنوات. وتمثل الصفقة نقطة تحوّل لتطبيق يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، بعد صراع سياسي وقانوني بدأ منذ أغسطس/آب 2020.

وتتطابق تفاصيل الاتفاق مع الإطار الذي أُعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ قانون "البيع أو الحظر" حتى 20 يناير/كانون الثاني، ضمن مساعٍ لفصل أصول تيك توك الأميركية عن المنصة العالمية.

أغلبية الملكية الأميركية لا تعني بالضرورة سيطرة تشغيلية كاملة على المنصة (رويترز)

هيكل الملكية والسيطرة

ووفق بايت دانس سيملك مستثمرون أميركيون وعالميون 80.1% من الكيان الجديد، بينما تحتفظ هي بحصة 19.9% بعد إتمام التخارج. وأكد شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أن المشروع المشترك سيعمل ككيان مستقل يتمتع بصلاحية الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.

إعلان

وتضم قائمة المستثمرين كلا من أوراكل، وسيلفر ليك، وإم جي إكس، مع حصة مجمّعة تبلغ 45%، بحسب مذكرة داخلية، ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/كانون الثاني 2026.

مجلس إدارة أميركي وأمن البيانات

وبحسب المعلومات سيُدار المشروع الجديد من خلال مجلس إدارة من 7 أعضاء بأغلبية أميركية، وسيتولى الكيان الأميركي الإشراف الكامل على حماية البيانات، وإدارة المحتوى، وأمن الخوارزميات داخل البلاد.

وفي المقابل، ستستمر كيانات تيك توك العالمية في الولايات المتحدة بإدارة بعض الأنشطة العابرة للحدود، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق، وفق ما أوضحه شو تشو للموظفين.

وتُقدَّر قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار، وفق الإطار الذي أعلنه البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول.

A 3-D printed figures are seen in front of displayed Tik Tok logo in this picture illustration taken November 7, 2019. Picture taken November 7, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
تأجيل الحظر المتكرر يعكس ثقل تيك توك الثقافي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة (رويترز)

خوارزميات تحت الترخيص

أحد أكثر جوانب الصفقة حساسية، بحسب وكالة بلومبيرغ، يتعلق بخوارزميات التوصية التي تُعد جوهر نموذج أعمال تيك توك. فبموجب الصيغة المطروحة، يُتوقع أن ترخّص بايت دانس تقنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي للكيان الأميركي الجديد، الذي سيستخدمها لإعادة تدريب نظام جديد على بيانات أميركية مؤمّنة عبر أوراكل، الشريك السحابي للتطبيق.

غير أن هذا الترتيب أثار انتقادات داخل الولايات المتحدة، إذ يرى بعض المشرعين، بمن فيهم أعضاء من حزب ترامب نفسه، أن استمرار أي دور لبايت دانس قد لا يفي بمتطلبات قانون الأمن القومي الذي أُقر في 2024، ونص على عدم وجود علاقة تشغيلية بين تيك توك الأميركية والشركة الأم الصينية.

موافقة صينية معلّقة

وعلى الرغم من توقيع الاتفاقيات، تشير بلومبيرغ إلى أن الجهات التنظيمية الصينية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستوافق على الصفقة، ما يترك الباب مفتوحا أمام تعقيدات سياسية وقانونية إضافية.

ومع ذلك، يرى محللون أن إتمام الصفقة قد يزيل واحدة من أكثر القضايا إزعاجا في العلاقات الأميركية الصينية، ويمثل تقدما محدودا في مفاوضات أوسع بين البلدين.

FILE - The TikTok Inc. building is seen in Culver City, Calif., on March 17, 2023. TikTok on Tuesday, March 21, 2023, rolled out updated rules and standards for content and users as it faces increasing pressure from Western authorities over concerns that material on the popular Chinese-owned video-sharing app could be used to push false information. The company released a reorganized set of community guidelines that include eight principles to guide content moderation decisions. (AP Photo/Damian Dovarganes)
الصفقة تمثل سابقة قانونية لتنظيم المنصات الأجنبية بدل حظرها (أسوشيتد)

تيك توك بين السياسة والثقافة

وتلفت وكالة رويترز إلى أن ترامب نسب في أكثر من مناسبة جزءا من فوزه بولاية رئاسية ثانية إلى الانتشار الواسع لتيك توك، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون مستخدم على حسابه الشخصي، في حين أطلق البيت الأبيض حسابا رسميا على المنصة في أغسطس/آب.

وفي موازاة تراجع احتمالات الحظر، واصلت تيك توك توسيع حضورها التجاري والثقافي في الولايات المتحدة، مع دفع قوي نحو التجارة الإلكترونية والبث المباشر، وتنظيم فعاليات كبرى مثل جوائز تيك توك في لوس أنجلوس.

المصدر: وكالات

إعلان