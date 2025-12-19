الين يتراجع رغم قرار المركزي الياباني رفع الفائدة

تراجع الين في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة بعد قرار بنك اليابان المركزي رفع ‍سعر الفائدة والذي ‍كان متوقعا على نطاق واسع، في حين قدّم محافظه تلميحات قليلة حول توقيت الزيادات المستقبلية مع تركه الباب مفتوحا لمزيد من التشديد.

وانخفض الين في البداية مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.75% من 0.5%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما دفع المتداولين إلى بيع العملة اليابانية.

وامتدت الخسائر ​في العملة اليابانية بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا عقب الاجتماع، حين ظل غامضا بشأن التوقيت الدقيق ووتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وبلغ سعر الين في أحدث تعاملات 156.53 للدولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.6%.

وارتفع اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 183.25 ينا، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.⁠52% إلى 209.16 ينان.

وقال بارت واكاباياشي مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، في أعقاب قرار بنك اليابان والذي صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة، "يبدو أن هناك محادثة جارية ورد الفعل الذي نراه في السوق، في اعتقادي يتعلق بالتحركات المستقبلية لبنك اليابان.. (إنهم) ليسوا مصرّين تماما على رفع آخر".

وأشار البنك المركزي الياباني مرة أخرى إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة "بشكل كبير" حتى بعد رفع أسعار الفائدة، ​وتعهد بمواصلة التشديد النقدي إذا ما سار الاقتصاد والتضخم كما هو ‌متوقع.

لماذا تراجع الين رغم رفع الفائدة؟

قرار رفع الفائدة الياباني كان متوقعا ومُسعرا مسبقا، فاشترى المتعاملون الين قبل القرار تحسبًا له.

وعند صدور القرار بدأت عمليات جني الأرباح، فزاد عرض الين وانخفض سعره مقابل العملات. وساعد في ذلك تصريح للبنك المركزي الياباني بأن السياسة النقدية ستظل تيسيرية نسبيا، أي إن زيادات مستقبلية ستكون تدريجية وبطيئة في التقليل من رفع سعر الين.

ومن العوامل التي قللت من رفع الين الفجوة بين الفائدة اليابانية والفائدة الأميركية والتي ما زالت كبيرة عند مستوى 3.75%.

العملات الكبرى

ضعف الدولار لفترة وجيزة خلال الليل بعد الانخفاض الحاد وغير المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة، لكن المستثمرين لم يكونوا متأكدين إلى أي مدى يمكنهم الثقة في البيانات منذ توقف جمعها بسبب الإغلاق الحكومي.

تذبذب الجنيه الإسترليني قبل أن يستقر ‌عند 1.3374 دولار بعد أن خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% كما كان متوقعا.

استقر اليورو عند 1.1719 ‌دولار في التعاملات الآسيوية، متأثرا بعدم تقديم رئيسة البنك المركزي الأوروبي ⁠كريستين لاغارد أي توجيهات مستقبلية، إذ قالت إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2% كما كان متوقعا.

تراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6601 دولار.

انخفض الدولار النيوزيلندي 0.‌5% إلى 0.5748 دولار.

ارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية، إذ حوّم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عام والذي سجله أمس.

وانتعشت العملات الرقمية اليوم مع ارتفاع عملة بيتكوين 2.5% إلى 87752.22 دولارا، في المقابل صعدت عملة إيثر بأكثر من 4% إلى 2951.26 دولارا.