سوريا تبحث مع فرنسا والبنك الدولي تطوير قطاع الزراعة

بحثت سوريا، في اجتماعين منفصلين مع ممثلين عن فرنسا والبنك الدولي، سبل تطوير قطاع الزراعة الذي يواجه تحديات كبيرة.

وبحسب قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، عقد وزير الزراعة أمجد بدر أمس الأربعاء اجتماعًا مع القائم بأعمال سفارة باريس في دمشق جان باتيست، ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية" إيه إف دي" (AFD)، لبحث سبل تطوير القطاع.

وخلال اللقاء، أشار بدر إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة في ظل محدودية الموارد وتضرر البنى التحتية، إضافة إلى التغيرات المناخية. ولفت إلى الحاجة الملحة لترشيد استخدام المياه، ودعم مشاريع الري الحديث، وتسوية التربة بالليزر، وأهمية التوجه نحو الزراعة الذكية، وفق ما نقلت القناة.

من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الفرنسية على حرص بلاده على دعم القطاع الزراعي في سوريا عبر وضع إستراتيجيات تتوافق مع أولوياته. في حين أوضحت آن إيسامبير نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان أن الوكالة تولي اهتمامًا خاصا بدعم قطاعات الزراعة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار سياسة فرنسا للتنمية والتضامن الدولي.

كما شهد أمس الأربعاء مباحثات عبر تطبيق "زووم" بين الفريق الفني لوزارة الزراعة السورية والبنك الدولي، لبحث سبل وضع خطة لدعم أولويات تطوير القطاع، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وركز الاجتماع الذي شارك فيه باسل السويدان نائب وزير الزراعة ومسؤولة القطاع الزراعي بالبنك الدولي إيزابيل ليو، على ضرورة إعادة تأهيل مشاتل ومعاصر الزيتون وتنمية زراعة الفستق الحلبي ومناقشة تحديات الثروة الحيوانية، إضافة إلى إدخال تقنيات الزراعة الذكية والمائية.

وأوضحت ليو أن العمل جارٍ حاليا على إعداد دراسات فنية لتحديد نقاط القوة والضعف لضمان استمرارية المشاريع وتوفير مدخلات الإنتاج. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية دورية للوصول إلى الصيغة النهائية لوثيقة المشروع التنفيذي، بما يسهم في جعل الزراعة قطاعًا محوريا يدعم إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه المباحثات استكمالًا للقاء عقده الوزير بدر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتحديد أولويات إستراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة في البلاد.