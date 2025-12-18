الكويت بصدد توقيع عقد ميناء مبارك الكبير بـ4 مليارات دولار مع شركة صينية

قالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان اليوم الخميس إن العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير سيتم توقيعه الأسبوع المقبل مع الجانب الصيني.

ووافق الجهاز المركزي للمناقصات في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري على تعاقد وزارة الأشغال المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية بشأن أعمال الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير- المرحلة الأولى، طبقا للجريدة الرسمية.

ووفقا لوثيقة حكومية حصلت عليها "رويترز"، فإن قيمة العقد تبلغ 1.219 مليار دينار (3.97 مليارات دولار).

وميناء مبارك الكبير هو مشروع إستراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف إلى إقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق.

وقالت وزيرة الأشغال في بيان إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح سيحضر مراسم توقيع العقد مع كبار المسؤولين في الشركة الصينية الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في يناير/كانون الثاني الماضي على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجميع مراحله.

وتأمل الكويت أن يساهم المشروع بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة الكويت دورها التجاري والمالي الإقليمي، وتقول إنها نفذت 50% من المرحلة الأولى للميناء، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة وما بقي منها.

ووقّعت الكويت في عام 2023 عددا من مذكرات التفاهم مع الصين للتعاون في تنفيذ مشاريع عدة، أهمها مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح للعاصمة الصينية عندما كان وليا للعهد، قبل أن يصبح أميرا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2023.