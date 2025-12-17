النفط يواصل الصعود مع تزايد الضبابية نتيجة حصار ترامب لفنزويلا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات اليوم الأربعاء وزادت بأكثر من 2% بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي في ظل مخاوف بشأن الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.4% مسجلة 60.3 دولارا للبرميل بحلول 11:30 دقيقة بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.1% إلى 56.3 دولارا.

وانخفض سعر الخامين عند التسوية أمس الثلاثاء مقتربا من أدنى مستوياتهما في 5 سنوات في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، إذ يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وأمر ترامب أمس الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفا أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وقال وارن باترسون المحلل لدى آي إن جي "المخاطر الروسية واضحة ومعلنة سلفا، لكن هناك مخاطر جلية تهدد إمدادات النفط الفنزويلية".

وجاءت أحدث تعليقات ترامب بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

ناقلات النفط

وليس واضحا عدد ناقلات النفط التي ربما تتأثر، ولا كيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن مثلما فعل الأسبوع الماضي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية إلى المنطقة.

وبينما تخضع سفن كثيرة تحمل النفط في فنزويلا لعقوبات، فإن سفنا أخرى تنقل نفط البلاد، وكذلك نفطا خاما من إيران وروسيا، لم تُفرض عليها عقوبات.

وتشحن ناقلات تستأجرها شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض كانت واشنطن منحته سابقا.

إعلان

وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط في كبلر "يمثل إنتاج فنزويلا النفطي 1% تقريبا من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، في مقدمتهم مصاف صينية صغيرة

مستقلة إلى جانب الولايات المتحدة وكوبا".

والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الفنزويلي الذي يشكل نحو 4% من وارداتها.

من جهتها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن التهديد الأميركي بمصادرة السفن التي تقل النفط الفنزويلي أدى إلى تعطيل حركة النقل النشطة عادة لسفن الأسطول الخفي التي تنقل نفط فنزويلا إلى الصين وكوبا.

وذكرت الصحيفة، التي اعتمدت في تقريرها على بيانات تتبع السفن، أن العديد من ناقلات النفط راسية في الموانئ الفنزويلية بينما تتجه ناقلات أخرى بعيدا عن المنطقة.