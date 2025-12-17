قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأميركية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى مستوى قياسي بلغ 65.8 دولارا للأوقية (الأونصة).

اقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4321.56 دولارا للأوقية.

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4350 دولارا.

وارتفعت الفضة 115% منذ بداية العام الحالي، وأكثر من 30% خلال شهر، وفق بيانات منصة إنفسنغ.

أما الذهب فزاد 63.4% خلال سنة، ونحو 7% خلال شهر واحد بحسب البيانات ذاتها.

أسعار الانتعاش

وقال براين لان، العضو المنتدب لشركة غولد سيلفر سنترال "لقد أبرزت الكثير من ملخصات العام أن فئة الأصول الأفضل أداء هي المعادن الثمينة. وأود أن أنسب ارتفاع الفضة اليوم إلى تدفق المضاربة".

وجاء الارتفاع في أعقاب بيانات أميركية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى من توقعات استطلاع رويترز التي بلغت 4.4% .

وأضاف لان أن بيانات البطالة ساعدت بالتأكيد المعادن الثمينة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات الأصول الأخرى التي تقدم عوائد أعلى كتحوط ضد المخاطر.

واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

من جهته، قال مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار إن ارتفاع الفضة يعود إلى "حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصاديات، سواء الأميركية أو غيرها، وهذا نلاحظه مع الذهب أيضا".

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن التوتر الأميركي الفنزويلي وترقب العالم لاجتماع المركزي الياباني عوامل أخرى تجذب المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

إعلان

ويترقب المستثمرون الآن قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: