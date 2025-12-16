اقتصاد|أسواق

تقرير: ارتفاع تكاليف الرقائق سيؤثر على سوق الهواتف الذكية في 2026

SHAOXING, CHINA - DECEMBER 01: Honor 60 smartphone is on display at a Huawei store on December 1, 2021 in Shaoxing, Zhejiang Province of China. Huawei launches Honor 60 series smartphones on Wednesday. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
الهواتف الذكية من شركتي "هونر" و"أوبو" أكثر عرضة للتأثر بارتفاع تكاليف الرقائق (رويترز)
Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)

قالت شركة كاونتربوينت لأبحاث السوق إن من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1% العام المقبل، وأن يؤثر ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.

وتضررت سلاسل توريد الإلكترونيات حول العالم من نقص الرقائق التقليدية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحويل الشركات المصنعة تركيزها إلى رقائق الذاكرة المتطورة المناسبة لأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وحسب تقرير شركة كاونتربوينت التي تركز على التكنولوجيا، من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل "هونر" و"أوبو" أكثر عرضة للتأثر، لا سيما في فئة الهواتف البسيطة بسبب هوامش الربح الضيقة.

وقالت شركة الأبحاث الشهر الماضي إن خطوة "إنفيديا" لاستخدام رقائق الذاكرة المناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، قد تتسبب في مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر عام 2026.

وفي وقت سابق أظهرت بيانات أولية صادرة عن مؤسسة "إنترناشونال داتا كوربوريشن" أن شحنات الهواتف الذكية ارتفعت عالميا 2.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بارتفاع الطلب على الأجهزة المتطورة والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب رويترز، ظل الطلب على الهواتف الذكية قويا في الربع الثالث بفضل الميزات المتطورة والأسعار الجذابة والعروض الترويجية، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية.

المصدر: رويترز

