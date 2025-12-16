مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما

أعلنت وزارة النقل العراقية -اليوم الثلاثاء- عن هبوط طائرة تابعة لشركة "أيجة" اليونانية (Aegean Airlines) في مطار بغداد الدولي لتكون أول طائرة تجارية أوروبية تحط فيه منذ 35 عاما.

وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه الرحلة تعد "محطة مفصلية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي".

وأضافت "نفذت الرحلة شركة أيجة (الناقل الوطني اليوناني)، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من 3 عقود، إيذانا بعودة العراق إلى خريطة الطيران الأوروبي من جديد".

وتوقفت شركات الطيران الأوربية عن تسيير رحلات مباشرة إلى بغداد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

غير أن العراق بدأ خلال السنوات الأخيرة باستعادة الاستقرار والأمن. وتسعى السلطات جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "هذه أول رحلة مباشرة مجدولة بين أوروبا والعراق منذ 35 عاما"، مشيرا إلى أن "العراق اليوم يشهد استقرارا ملحوظا".

وسيتم، وفق وزارة النقل، تسيير رحلتين أسبوعيا على خط "بغداد/ أثينا/ بغداد" مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقا لمعدلات الطلب.

وكانت الشركة اليونانية بدأت قبل أشهر تسيير رحلات إلى أربيل (في إقليم كردستان العراق).

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل إن أول رحلة أوروبية جاءت تتويجا لجهود متواصلة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وذلك بعد تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية.

يشار إلى أن شركة أيجة تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية، إلى جانب أسطول جوي حديث ومتطور.

وأشار إلى أن "هذه الرحلة تعكس نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي قابل للتشغيل الآمن والمنتظم، بعد سنوات من التحديات، وبما ينسجم مع الرؤية الحكومية لوزارة النقل في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الانفتاح على العالم، وجعل الأجواء العراقية جسرا للتواصل العالمي".