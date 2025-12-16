"مرسى المغرب" تعتزم الاستحواذ على 45% من شركة إسبانية

قالت شركة "مرسى المغرب" الرائدة في تشغيل الموانئ اليوم الثلاثاء إنها وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 45 % في شركة "بولودا ماريتايم تيرمينالز" الإسبانية، وهي فرع من شركة "بولودا كوربوراسيون ماريتيما" مقابل 80 مليون يورو (94.01 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان أن الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارتها، مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية عليها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 توقعات بانخفاض الطلب على الهواتف الذكية في 2026

توقعات بانخفاض الطلب على الهواتف الذكية في 2026 list 2 of 2 الذهب يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية end of list

وقامت "بولودا ماريتايم تيرمينالز" بمناولة أكثر من مليون حاوية في عام 2024 من خلال 9 محطات لها في البر الرئيسي الإسباني وجزر الكناري.

وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ ستمكّن "مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستيكس"، وهي الفرع الدولي لمرسى المغرب، من تعزيز مكانتها على الطريق بين إسبانيا والمغرب.

وتدير مرسى المغرب 25 محطة في 11 ميناء، وأعلنت في وقت سابق من العام خططا للتوسع في غرب أفريقيا وشرقها، بما في ذلك عبر محطتين في ميناء كوتونو في بنين ومحطة للنفط والغاز في ميناء دمرغوغ بجيبوتي.

أرقام مجموعة مرسى المغرب