"مرسى المغرب" تعتزم الاستحواذ على 45% من شركة إسبانية
قالت شركة "مرسى المغرب" الرائدة في تشغيل الموانئ اليوم الثلاثاء إنها وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 45 % في شركة "بولودا ماريتايم تيرمينالز" الإسبانية، وهي فرع من شركة "بولودا كوربوراسيون ماريتيما" مقابل 80 مليون يورو (94.01 مليون دولار).
وذكرت الشركة في بيان أن الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارتها، مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية عليها.
وقامت "بولودا ماريتايم تيرمينالز" بمناولة أكثر من مليون حاوية في عام 2024 من خلال 9 محطات لها في البر الرئيسي الإسباني وجزر الكناري.
وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ ستمكّن "مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستيكس"، وهي الفرع الدولي لمرسى المغرب، من تعزيز مكانتها على الطريق بين إسبانيا والمغرب.
وتدير مرسى المغرب 25 محطة في 11 ميناء، وأعلنت في وقت سابق من العام خططا للتوسع في غرب أفريقيا وشرقها، بما في ذلك عبر محطتين في ميناء كوتونو في بنين ومحطة للنفط والغاز في ميناء دمرغوغ بجيبوتي.
أرقام مجموعة مرسى المغرب
- بلغت إيرادات الشركة 5 مليارات درهم ( نحو 550 مليون دولار) في عام 2024.
- حققت الشركة صافي ربح بلغ مليار و267 مليون درهم (نحو 138.2 مليون دولار) لعام 2024.
- تعد مرسى المغرب سادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء بقيمة 40 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، حسب البيانات المالية للشركة لعام 2024، وارتفعت هذه القيمة إلى أكثر من 70 مليار درهم (7.6 مليارات دولار) حاليا.
- تعد الشركة أول مشغل موانئ في المغرب ورابع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في أفريقيا.
- ارتفع سعر سهم الشركة 1.9% إلى 987 درهما (107 دولارات) وقت كتابة التقرير.