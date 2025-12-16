على خطوط الإنتاج في مدينة بورصة، حيث تعمل المصانع بكامل طاقتها، تتجسد قفزة غير مسبوقة في أداء قطاع السيارات التركي، فخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، تجاوزت صادرات القطاع أرقام العام الماضي القياسية، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الصناعة، وفق ما نقلته صحيفة ديلي صباح استنادا إلى بيانات رسمية.

وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات قطاع السيارات التركي بنسبة 12.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 37.8 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتشير ديلي صباح إلى أن هذا الرقم يتجاوز بالفعل إجمالي صادرات عام 2024 البالغة 37.2 مليار دولار، ما يعني أن القطاع حقق رقما تاريخيا جديدا قبل نهاية العام، ليعزز موقعه كأكبر قطاع تصديري في تركيا.

قطاع يقود الصادرات للعام التاسع عشر

ووفق التقرير، حافظ قطاع السيارات على موقعه كأكبر مصدّر في الاقتصاد التركي، مع توقعات بأن يصبح القطاع الرائد في الصادرات للمرة التاسعة عشرة خلال آخر 20 عاما، باستثناء عام 2022 فقط.

وتوضح ديلي صباح أن صادرات السيارات شكّلت 15.3% من إجمالي صادرات تركيا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، مع وصول المنتجات التركية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة مستقلة ومنطقة حرة حول العالم.

أرقام قياسية في القطاعات الفرعية

وتلفت ديلي صباح إلى أن الأداء القوي لم يقتصر على القطاع ككل، بل شمل معظم مكوناته الفرعية.

فقد ارتفعت صادرات قطاع الصناعات المساندة، الذي يُعد العمود الفقري لصناعة السيارات، بنسبة 5.1% على أساس سنوي، من نحو 13.7 مليار دولار إلى 14.4 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن هذا القطاع مرشح لتجاوز رقمه القياسي المسجّل العام الماضي عند 14.9 مليار دولار، في حال استمرار الزخم خلال ديسمبر/كانون الأول.

كما ارتفعت صادرات سيارات الركوب بنسبة 5.7% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، لتصل إلى 11.7 مليار دولار مقارنة بـ11.05 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.

وتشير ديلي صباح إلى أن القطاع قد يحطّم رقمه القياسي المسجّل عام 2018 عند 12.4 مليار دولار إذا تجاوزت صادرات شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي 691 مليون دولار.

في قطاع المركبات المخصّصة لنقل البضائع، بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات، سجّلت الصادرات قفزة بنسبة 30%، لترتفع من نحو 5 مليارات دولار إلى 6.5 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 5.57 مليارات دولار.

كما ارتفعت صادرات الحافلات والحافلات الصغيرة والمتوسطة بنحو 30%، لتصل إلى 3 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السنوي لعام 2024 البالغ 2.6 مليار دولار، وفق ما أوردته ديلي صباح نقلًا عن ممثلي القطاع.



ألمانيا في الصدارة والأسواق الأوروبية تتوسع

وعلى مستوى الوجهات، تؤكد ديلي صباح أن

ألمانيا حافظت على موقعها كأكبر سوق لصادرات السيارات التركية، مع قفزة بنسبة 39%، لترتفع الصادرات إليها من 4.4 مليارات دولار إلى 6.1 مليارات دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بصادرات قاربت 4.4 مليارات دولار، بزيادة 15%، تلتها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 3.85 مليارات دولار، ثم إسبانيا بـ3.16 مليارات دولار، وإيطاليا بـأكثر من 3 مليارات دولار.

وتخلص ديلي صباح إلى أن هذه الأرقام تعكس متانة قطاع السيارات التركي وقدرته على توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية الرئيسية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يعزّز موقعه كأحد أعمدة الصادرات والنمو الصناعي في تركيا.