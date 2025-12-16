قالت مجلة فوربس إن إيلون ماسك أصبح الاثنين أول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 600 مليار دولار، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن شركته الناشئة سبيس إكس من المرجح أن تُطرح للاكتتاب العام بتقييم قدره 800 مليار دولار.

وأفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن ماسك -الذي كان أول من تجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- يملك حصة تقارب 42% في سبيس إكس التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام المقبل.

وذكرت فوربس أن من شأن تقييم سبيس إكس أن يرفع ثروة ماسك 168 مليار دولار إلى نحو 677 مليار دولار.

وقدّرت وكالة بلومبيرغ أن تدر عملية الاكتتاب في سبيس إكس 30 مليار دولار، وهو أمر غير مسبوق وأكثر بكثير من مبلغ 10 مليارات دولار الذي درّته الشركة منذ إنشائها.

ووفق هذا يتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 1.5 تريليون دولار.

وحصلت ثروة ماسك أيضا على دفعة من حصته البالغة 12% تقريبا في شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية التي قفزت أسهمها 13% حتى الآن هذا العام، رغم تراجع المبيعات.

وصعدت 4% تقريبا أمس بعد قول ماسك إن الشركة تختبر سيارات روبوتية دون شاشات لمراقبة السلامة في مقعد الراكب الأمامي.

ووافق مساهمو تسلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خطة أجور بقيمة تريليون دولار لماسك، وهي أكبر حزمة أجور للشركات في التاريخ، إذ أيد المستثمرون رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

كما ذكر تقرير إعلامي أن شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" تجري محادثات في مرحلة متقدمة لجمع 15 مليار دولار من طرح أسهم جديدة بتقييم يبلغ 230 مليار دولار.