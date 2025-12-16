الذهب يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط حذر المستثمرين قبل نشر بيانات رئيسية للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، التي يمكن أن توفر مؤشرات جديدة حول توقعات السياسة التي سيتبناها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مع اقتراب العام الجديد.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4285 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير.

انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 % إلى دولار.

قفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "نحن قريبون جدا من أعلى مستوى سابق بلغ حوالي 4381 دولارا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. لذا فإن السوق تتساءل بشكل أساسي عما إذا كان هناك ما يكفي من الثقة للارتفاع، أو ما إذا كان هذا هو المستوى الذي يبدأ عنده الزخم بالتلاشي".

ومن المتوقع أن تقدم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أدلة جديدة عن مدى سرعة قيام المركزي الأميركي بتيسير السياسة النقدية في 2026.

وستفتقر تقارير التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقرر صدورها اليوم إلى العديد من التفاصيل بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما إلى تقليص جمع البيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وستنتظر الأسواق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو المقياس المفضل للتضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره في الأيام القليلة القادمة.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 63 دولارا للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 64.65 دولارا يوم الجمعة.

زاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1807.4 دولارات.

ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1886.5 دولارا للأوقية.