الأردن والهند يؤكدان على تعزير الشراكات الاقتصادية بمنتدى في عمّان

حضر ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال بين البلدين.

ويُعقد المنتدى على هامش زيارة رسمية بدأها مودي إلى الأردن أمس الاثنين، في إطار جولة خارجية تستمر 4 أيام وتشمل إثيوبيا وسلطنة عمان.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون وفتح أسواق جديدة بين البلدين، ويُعقد بتنظيم من غرفة تجارة الأردن ومشاركة ممثلي أكثر من 20 شركة هندية وأردنية عاملة في قطاعات حيوية.

وأكد الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى حرص الأردن على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات مع الهند، وزيادة التبادل التجاري.

وأعرب عن أمله بأن يسهم المنتدى في دفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة، بما يخدم الأولويات المشتركة، وأشاد بالنمو الملحوظ الذي تشهده الهند في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتطرق الملك إلى أبرز المزايا التنافسية في المملكة بقطاعات رئيسية كالأغذية والأسمدة والأدوية والمحيكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن وقدراته اللوجستية المتقدمة لتعزيز إقامة مراكز لوجستية وتصنيعية متكاملة.

وفي السياق ذاته، اعتبر الملك أن تكامل شبكة النقل الأردنية مع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون في هذا المجال.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الهندي إلى اهتمام بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن، ولا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية والاتصالات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والزراعة.

إعلان

ولفت إلى أن الأردن أصبح جسرا يربط بين العديد من الدول، وأكد ضرورة الاستفادة من هذه الميزة لتعزيز فرص التعاون التجاري.

وقال مودي إنه في وقت سابق كانت تجارة الهند إلى أوروبا تمر عبر البتراء جنوبي الأردن، مشيرا إلى أهمية استعادة هذه المسارات من أجل تطوير النمو التجاري مستقبلا.

وفي كلمته أمام المنتدى ذكر مودي أن الهند ستصبح قريبا ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأنها تقدم فرصا للشركات الأردنية لتصبح جزءا من قصة هذا النمو.

وأضاف أن الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في الهند تعود إلى الحوكمة القائمة على الإنتاجية وسياسات النمو التي يقودها الابتكار.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بهدف توطيد العلاقات والتعاون الاقتصادي، لتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والتنسيق بين القطاعات وتبادل المعرفة والخبرات، وفق البيان ذاته.