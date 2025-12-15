المركزي الروسي يرفع دعوى قضائية ضد يوروكلير الأوروبية

أعلنت محكمة في موسكو أن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.1 تريليون روبل (228.4 مليار دولار) من شركة يوروكلير البلجيكية لإيداع الأوراق المالية.

وتحتفظ يوروكلير بمعظم الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي هذه الدعوة ردا على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تصدر محكمة موسكو حكما سريعا لصالح البنك المركزي الروسي الأمر الذي سيتيح له إجراءات التنفيذ ضمن ولايات قضائية أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق يوم الجمعة الماضي على تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى.

ويهدف التجميد لإقناع بلجيكا بدعم خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأموال في منح أوكرانيا قرضا بقيمة 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال العامين المقبلين.

ويوم الجمعة الماضي، قال البنك المركزي الروسي إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

وذكر المركزي الروسي أن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".

وأعلن أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون إشعار مسبق في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

معلومات عن شركة يوروكلير:

مقرها بلجيكا تأسست عام 1968

شركة مختصة في تسوية المعاملات المالية

تبلغ قيمة الأصول المودعة لديها أكثر من 40 تريليون يورو

بلغت قيمة تعاملاتها خلال عام 2024 نحو 1.16 تريلون يورو