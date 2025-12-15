الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية والفضة‭ ‬تستقر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في التعاملات المبكرة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول يوم الجمعة.

وتجاوزت مكاسب الذهب 64% منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، وهذا يجعله أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.39% إلى 4344.80 دولارا للأوقية اليوم الاثنين.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف وهذا زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام الأربعاء الماضي، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي، عارضا خفض سعر الفائدة، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض، واستشهدا بنقص البيانات الرسمية الحديثة حول وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب والفضة إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولارا يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% الأسبوع الماضي ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولارا.

صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولارا للأوقية.