اقتصاد|نيجيريا

أغنى رجل في نيجيريا يصعّد معركته النفطية مع الجهات التنظيمية

Nigerian multinational industrial conglomerate Dangote Group's CEO Aliko Dangote looks on as he attends a meeting during the seventh "Choose France Summit", aiming to attract foreign investors to the country, at the Chateau de Versailles, outside Paris, France May 13, 2024. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo
أليكو دانغوتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، وهي تكتل صناعي متعدد الجنسيات في نيجيريا (رويترز)
Published On 15/12/2025
|
آخر تحديث: 11:54 (توقيت مكة)

حفظ

صعّد أغنى رجل في نيجيريا، أليكو دانغوتي، معركته مع الجهات التنظيمية يوم الأحد، متهماً إياها بالسماح بواردات وقود رخيصة تهدد المصافي المحلية.

وتُعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات، وكان من المفترض أن تغيّر مصفاة دانغوتي هذا الواقع.

وقال دانغوتي إن استمرار الواردات دون رقابة سيهدد الوظائف والاستثمارات وأمن الطاقة.

FILE PHOTO: A reflection of two gas flaring furnaces is seen in the pool of oil-smeared water at a flow station in Ughelli, Delta State, Nigeria September 17, 2020. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo
شعلة للغاز في بركة من المياه المغطاة بالنفط في محطة ضخ بولاية دلتا في نيجيريا (رويترز)

وفي حديثه من مصفاته التي تنتج 650 ألف برميل يومياً في لاغوس، قال دانغوتي إن الواردات تُستخدم "لإحباط الإمكانات المحلية"، مما يخلق وظائف في الخارج بينما تكافح نيجيريا لتحقيق التصنيع.

وقال للصحفيين "لا يمكنك استخدام الواردات لإحباط الإمكانات المحلية".

ودعا دانغوتي إلى فتح تحقيق رسمي مع فاروق أحمد، رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا، مشيراً إلى مخاوف بشأن إدارته للقطاع واتهامات بإنفاقات خاصة تتجاوز الدخل المشروع.

ولم يرد أحمد فورا على طلب للتعليق، لكنه قال سابقا إن مصفاة دانغوتي تريد احتكار بيع المنتجات النفطية، بينما إنتاج المصفاة لا يلبي الطلب المحلي.

A drone view of an oil tanker ship anchored on Lagos Lagoon in Lagos, Nigeria, December 2, 2025. REUTERS/Sodiq Adelakun
ناقلة نفط راسية في بحيرة لاغوس بمدينة لاغوس النيجيرية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول (رويترز)

وفي الشهر الماضي، حثّ رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط الرئيس على التراجع عن خطط حظر واردات المنتجات النفطية المكررة، لأن الإنتاج المحلي لا يستطيع تلبية الطلب الوطني البالغ 55 مليون لتر يوميا.

ويعارض دانغوتي ذلك، قائلا إن الجهة التنظيمية تشوّه القدرة الحقيقية للمصفاة من خلال نشر بيانات التسلم بدلا من بيانات الإنتاج الفعلية.

وتقول المصفاة، التي صُممت لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد وتوفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي، إنها لم تتمكن من الحصول على كامل احتياجاتها من النفط الخام، لأن الجهة التنظيمية لم تطبق قاعدة تضمن تزويد المصافي المحلية بالنفط قبل التصدير.

FILE - Oil installations at the Dangote refinery during the opening ceremony in Lagos, Nigeria, Monday, May 22, 2023. Nigerian legislators on Monday began a probe into the allegations of the importation of contaminated fuel into the country, as part of moves to resolve wider issues causing a rift between an oil refinery owned by Africa’s richest man Aliko Dangote and the industry regulator. (AP Photo/Sunday Alamba, File)
منشآت مصفاة دانغوتي في لاغوس، نيجيريا، الاثنين 22 مايو 2023 (أسوشيتد برس)

وقال دانغوتي إن المصفاة تستورد 100 مليون برميل من النفط الخام سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف بعد توسعة المصفاة ومع محدودية الإمدادات المحلية.

إعلان

ورغم هذه العقبات، تعهّد دانغوتي بمواصلة خطط التوسع في المنشأة وحماية استثماره، الذي قال إنه "أكبر من أن يفشل".

تصميم خاص خريطة نيجيريا
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

كما كرر خططه لإدراج الشركة في البورصة المحلية ودفع أرباح بالعملة الأميركية حتى "يتمكن كل نيجيري من امتلاك جزء من الاقتصاد".

وقد اعتمدت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، منذ فترة طويلة على الواردات بسبب توقف مصافي الدولة عن العمل.

المصدر: رويترز

إعلان