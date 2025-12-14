أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 24.3% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلة نموا للشهر العاشر على التوالي.

وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 25.45 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 24.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر على التوالي وسط الأداء القوي لأشباه الموصلات وتعافي الطلب العالمي على أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب البنود، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 38.6% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 17.27 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما ارتفعت صادرات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية ومعدات الاتصالات بنسب 3.5% و1.9% و3.3% على التوالي، في حين تراجعت صادرات الشاشات بنسبة 3.7%.

وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 12.77 مليار دولار.

وسجل الميزان التجاري فائضا قياسيا قدره 12.69 مليار دولار.