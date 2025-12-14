قال وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد إن سوريا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 7 ملايين متر مكعب حاليا. ويأتي ذلك في إطار جهود البلاد لتعزيز إمداداتها المحلية من الطاقة.

وتعاني سوريا من نقص شديد في الطاقة والوقود في أعقاب حرب استمرت 14 عاما وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة وقلصت الإنتاج.

ويشارك البشير في اجتماع وزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المنعقد في الكويت، وهي أول مشاركة سورية من نوعها عقب سوق نظام الأسد.

وبحث اجتماع المنظمة تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومواكبة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة إقليميا ودوليا، فضلا عن سبل تطويرعمل المنظمة.

السعر العادل للنفط

من جهته، اعتبر وزير النفط الكويتي طارق الرومي نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولارا للبرميل عادلا في ظل ظروف السوق الحالية.

وأضاف "كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن اجتماع " أوابك" يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم استقرار أسواق الطاقة.

وانخفضت أسعار النفط في جلسة الجمعة وسجلت تراجعا أسبوعيا قدره 4%، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 61.12 دولارا للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.44 دولارا للبرميل.

خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الوزاري الـ115 للمنظمة العربية للطاقة المنعقد الذي تستضيفه دولة الكويت – وزير النفط رئيس الدورة الحالية للمجلس طارق الرومي: توقيت الاجتماع مهم وحساس نظرا لما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين… pic.twitter.com/9YmvjVkbBB — كونا KUNA (@kuna_ar) December 14, 2025

مقترحات مصرية

من جانبه، قال كريم بدوي وزير البترول المصري خلال اجتماع المنظمة بالكويت، إن مصر تطرح مبادرات لتعزيز أمن الطاقة العربي، منها إنشاء آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف الوزير أن المبادرات التي تطرحها مصر هي: