تعاون بين سوريا و"الأغذية العالمي" لدعم القطاع الزراعي

وقعت وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم القطاع الزراعي في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن توقيع الاتفاقية جرى بحضور وزير الزراعة أمجد بدر، والمديرة القُطرية لبرنامج الأغذية العالمية ماريان ورد، ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وأضافت أن "الاتفاقية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في مختلف أنحاء سوريا" ، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق على تقديم بذور القمح، والأسمدة الفوسفاتية والآزوتية لمحافظة السويداء (جنوب) دعما للمزارعين وتمكينهم من إنتاج محصول القمح للموسم الحالي".

وقال الوزير السوري -وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الاتفاقية تسهم في دعم القطاع الزراعي، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي، سيقدم منحة لدعم المزارعين في محافظة السويداء، على أن يتم استثمارها في الأراضي الزراعية وفق الخطة الموضوعة لإنتاج محصول القمح خلال العام الحالي.

من جانبها، أشارت ورد إلى أن المبادرة التي طرحتها الحكومة السورية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة الإنتاج الزراعي.

في الأثناء، أفادت وكالة سانا بأن وزارة الزراعة السورية عقدت اليوم اجتماعا تنسيقيا ضم أغلب المنظمات العربية والدولية العاملة في سوريا، لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا.

وأكد وزير الزراعة السوري أهمية وضع رؤية لإعادة نشاط وطرق دعم المنظمات العربية والدولية للزراعة السورية.

وأوضح أن هذا الاجتماع يشكل الخطوة الأولى لإنشاء منصة تنسيق فعالة تعزز الدعم الجماعي لتعافي القطاع الزراعي، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين أوضاع البلاد، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومؤسسات، بهدف تحسين الواقع الخدمي ومستوى معيشة المواطن.