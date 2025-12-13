بعد أكثر من 20 عاما على تأسيسها، يخطط الملياردير إيلون ماسك لطرح أسهم شركته "سبايس إكس" (SpaceX) للاكتتاب العام بعدما أحدث من خلالها ثورة في قطاع الفضاء العالمي.

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تجذب هذه الخطوة المتوقعة أواخر العام المقبل -التي قد تنفذ في وقت مبكر من السنة المقبلة- الأنظار، كما تثير الاهتمام على نطاق واسع للغاية.

ويتوقع التقرير أن يكون هذا الاكتتاب العام الأكبر في تاريخ الأسواق.

أعرب ماسك أول أمس الأربعاء عن رغبته في طرح أسهم شركة "سبايس أكس" في البورصة بهدف تمويل برامج الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف الفضاء.

1- ماذا يعني هذا الاكتتاب؟

يملك إيلون ماسك حاليا شركة سبايس إكس وشركة "تسلا" (Tesla) و"إكس إيه آي" (xAi) والعديد من صناديق الاستثمار.

تعدّ "ألفابيت" (Alphabet) العملاقة، وهي الشركة الأم لغوغل، من بين المساهمين في شركة الفضاء.

من خلال طرح أسهمها للتداول العام، ستجذب سبايس إكس مستثمرين جددا أكثر تنوعا.

ستسمح سبايس إكس لمساهميها الحاليين ببيع حصصهم بسهولة أكبر وتحقيق مكاسب كبيرة من هذه العملية.

ستستفيد سبايس إكس بشكل أكبر من هذه العملية. ويقول ماثيو كينيدي من شركة "رينيسانس كابيتول" المتخصصة إنّها "لم تواجه قط صعوبة في جمع أموال في السوق الخاص ولكن الأسواق العامة أكبر بلا شك".

وبحسب التقرير، قدّرت وكالة بلومبيرغ أن تدر هذه العملية 30 مليار دولار، وهو أمر غير مسبوق وأكثر بكثير من مبلغ 10 مليارات دولار الذي درّته الشركة منذ إنشائها، وفقا لمنصة "بيتشبوك" (Pitchbook) المتخصصة.

ووفق هذا يتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 1.5 تريليون دولار.

وحسب تقرير لرويترز نشر السبت الماضي، نفى إيلون ماسك عزم شركة سبايس إكس للفضاء بيع أسهم ثانوية من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بنحو 800 مليار دولار.

2- لماذا كل هذه الأموال؟

يأتي طرح أسهم الشركة للتداول العام في خضم طفرة يشهدها قطاع الفضاء.

ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع ثلاث مرات بحلول عام 2035 بعدما كان 630 مليار دولار في العام 2023، وفقا لشركة ماكينزي الاستشارية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

تستفيد شركة سبايس إكس من جاذبية فريدة في هذا القطاع، خصوصا أنّها تهيمن على سوق العمليات الفضائية بصواريخها القابلة لإعادة الاستخدام، كما تملك أكبر مجموعة من الأقمار الصناعية عبر شبكة ستارلينك.

ويقول كلايتون سووب من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن هذا الأمر "أشبه بظاهرة نادرة، لذلك لا يمكننا إجراء الكثير من المقارنات مع اقتصاد الفضاء ككل".

ويُعزى هذا الوضع أيضا إلى مالكها الذي يعدّ أغنى رجل في العالم. فقد نجح إيلون ماسك مثلا في رفع قيمة تسلا لصناعة السيارات إلى مستويات تتجاوز بكثير قيمة عملاقي الصناعة تويوتا وفولكس فاغن، على الرغم من أنّ مبيعات تسلا أقل بخمس إلى ست مرات.

3- لماذا الاكتتاب الآن؟

منذ إنشائها في العام 2002، تحظى سبايس إكس بمكانة خاصة لدى إيلون ماسك، لأنّ الهدف الأساسي من إنشائها هو تحقيق طموحه الشخصي المتمثل في الوصول إلى كوكب المريخ.

لا يزال هذا الطموح محور أولويات الشركة التي تعمل اليوم على تطوير ستارشيب، وهو أكبر صاروخ يتم تصميمه لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، في وقت تسعى فيه إلى بناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

وهذه كلها مشاريع يمكن أن تستفيد من السيولة الجديدة التي ستنتج عن إدراج الأسهم في سوق الأوراق المالية.

ويرى كلايتون سووب أن هذه المناورة تهدف إلى "تسريع تحقيق رؤية (إيلون ماسك) بشأن وجود بشري على المريخ".

4- ما هي العواقب المتوقعة من الاكتتاب؟

غير أن تدفّق هذه الأموال سيأتي أيضا بعواقب:

طرح الأسهم على الاكتتاب العام سيجبر "سبايس إكس" وإيلون ماسك على اعتماد شفافية أكبر، خصوصا بشأن الإيرادات التي يتم تحقيقها، وقد يضغط عليهما لتحقيق الربحية.

الاكتتاب قد يبطئ شركة سبايس إكس إلى حد ما على المدى القصير، وفق ما يعتقد مايسن بيك الأستاذ في علوم الطيران في جامعة كورنيل.

إستراتيجية الشركة القائمة على المخاطرة والتي تعتمد على تقنيات غير مثبتة في كثير من الأحيان -بينما لا تتردد في إطلاق نماذج أولية متعددة للتعلم من أخطائها- قد تتعرض للتقويض بسبب توقعات المساهمين الجدد.

هناك خطر من أن تصبح شركة سبايس إكس بعد ذلك مثل جميع شركات الطيران والفضاء الأخرى التي تعتمد على التطورات التكنولوجية التقليدية، حسب مايسن بيك.

بالمقابل يعتقد كلايتون سووب أن المستثمرين سيكونون على استعداد لتحمّل هذه المخاطرة.

وفي شهر يونيو/حيرزان الماضي قال إيلون ماسك إن الشركة ستحقق إيرادات بقيمة 15.5 مليار دولار تقريبا هذا العام.

وأضاف في منشور على منصة إكس وقتها أن إيرادات الشركة من قطاع الفضاء التجاري ستتجاوز العام المقبل ميزانية وكالة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالكامل والبالغة 1.1 مليار دولار، وفق ما نقلت رويترز.