أصدرت محكمة، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عمليتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه "احتيال أسطوري".

كان كوون (34 عاما) -الذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي "تيرا يو إس دي" و"لونا"، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.

وكوون واحد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات اتحادية بعد أن أدى تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.

وخاطب كوون المحكمة وهو يرتدي زي السجن الأصفر، واعتذر لضحاياه ومنهم المئات الذين قدموا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأذى الذي تعرضوا له.

وقال كوون: "كانت جميع قصصهم مروعة، وذكّرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء إنني آسف".

واتهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة "تيرا يو إس دي"، وهي عملة يطلق عليها مستقرة ومصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد.

وقال المدعون إنه عندما انخفضت قيمة "تيرا يو إس دي" إلى ما دون مستوى ربطها بالدولار في مايو/أيار 2021، أخبر كوون المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تُعرَف باسم "بروتوكول تيرا" استعادت قيمة العملة.

ووفقا لوثائق الاتهام، رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.

وأقر كوون بالذنب في أغسطس/آب الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه.

ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية ومنعه من التداول في العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليارات دولار توصّل إليها هو وشركة تيرافورم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

إعلان

ويواجه كوون اتهامات في كوريا الجنوبية أيضا، وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، لن يعارض ممثلو الادعاء العام طلب كوون بنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.