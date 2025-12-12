المركزي الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا غير قانونية

قال البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

وذكر المركزي الروسي أن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".

وأعلن أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون إشعار مسبق في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

وعرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) لدعمها في 2027-2026:

الخيار الأول يتمثل في استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا.

الخيار الثاني يقوم على الاقتراض من الأسواق الدولية.

وقبل ذلك كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا للمفوضية الأوروبية توفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

والأسبوع الماضي، حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف من "العواقب بعيدة المدى" على الاتحاد الأوروبي لخطة الاتحاد استخدام أصول بلاده المجمدة لتمويل أوكرانيا في الحرب على روسيا.

وقال نيتشاييف في بيان له "إن أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعد سرقة، ومن الواضح أيضا أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى".