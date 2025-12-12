الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تسجل ذروة قياسية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، في حين سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 4327 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:54 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 4361.50 دولارا.

وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

عوامل تدعم الذهب

وذكر المحلل زين فودة في ماركت بالس التابعة لشركة أواندا أن "الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يدعم الذهب ويحافظ على قوة الطلب عليه كملاذ آمن".

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 4 سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

الفضة تتألق

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 63.87 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولارا، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5%.

وزاد سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 1708.11 دولارا، بينما صعد البلاديوم 2.2% إلى 1516.95 دولارا، ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.