الاقتصاد البريطاني ينكمش في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في الأشهر الثلاثة التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات من توقعات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، انكمش الاقتصاد 0.1% مقابل توقعات بارتفاع 0.1%.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر واحد عادة ما يكون عرضة للمراجعة، فإن بيانات اليوم الجمعة تعني أن الاقتصاد لم يشهد نموا منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتوقع المستثمرون أمس الخميس بنسبة 90% تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 18 ديسمبر/كانون الأول.