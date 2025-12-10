اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

epa12098652 A person counts Syrian banknotes at an exchange in Damascus, Syria, 14 May 2025. The value of the Syrian pound rose to about 8,000 per dollar after US President Donald Trump announced the lifting of sanctions on Syria during his visit to Riyadh, Saudi Arabia, for the Saudi-US Investment Forum. EPA-EFE/MOHAMMED AL RIFAI
شخص يعدّ أوراقا نقدية سورية في محل صرافة بدمشق (الأوروبية)
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 20:00 (توقيت مكة)

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

  • زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و975 ليرة عند الشراء بدل 12 ألفا و25 ليرة مسجلة صباح اليوم، في حين زاد السعر عند البيع إلى 12 ألفا و25 ليرة بدل 12 ألفا و75 ليرة.
  • في الحسكة زاد سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و275 ليرة عند الشراء بدل 12 ألفا و300 ليرة المسجلة صباح اليوم، كما زادت الليرة إلى 12 ألفا و325 عند البيع بدل 12 ألفا و350 ليرة مسجلة صباح اليوم.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

نمو فوق التوقعات

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال الحصرية إن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجلت نحو 11 ألفا و57 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن، وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man counts stacks of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
رجل يعدّ رزما من الليرات السورية بعد استبدالها بالدولار في مصرف سوريا المركزي (غيتي)

وكان البنك الدولي قدّر في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية ونقص سيولة وتعليق مساعدات.

لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوق بها بعد الحرب، فإنه قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.

المصدر: الجزيرة

