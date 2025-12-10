ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و975 ليرة عند الشراء بدل 12 ألفا و25 ليرة مسجلة صباح اليوم، في حين زاد السعر عند البيع إلى 12 ألفا و25 ليرة بدل 12 ألفا و75 ليرة.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و275 ليرة عند الشراء بدل 12 ألفا و300 ليرة المسجلة صباح اليوم، كما زادت الليرة إلى 12 ألفا و325 عند البيع بدل 12 ألفا و350 ليرة مسجلة صباح اليوم.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

نمو فوق التوقعات

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال الحصرية إن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجلت نحو 11 ألفا و57 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن، وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".

وكان البنك الدولي قدّر في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية ونقص سيولة وتعليق مساعدات.

لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

إعلان

ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوق بها بعد الحرب، فإنه قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.