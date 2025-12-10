إندونيسيا تعزز علاقاتها التجارية مع باكستان

أصدر رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو تعليمات إلى وزرائه بصياغة إستراتيجيات لتعزيز العلاقات التجارية مع باكستان، مع الأخذ في الاعتبار العديد من مجالات التعاون المحتملة بين الدولتين.

وأعرب برابوو، في حديثه مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف عن التزامه بتحقيق التوازن التجاري بين الدولتين، حيث لا تزال الصادرات الإندونيسية إلى باكستان تهيمن على حوالي 90% من التجارة بين البلدين، لاسيما زيت النخيل، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف، خلال بيان مشترك في المقر الرسمي لرئيس وزراء باكستان في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد أمس الثلاثاء "لقد أصدرت تعليماتي إلى وزرائي لتحقيق التوازن في علاقتنا التجارية من خلال خطوات ملموسة وسنعمل بسرعة عبر جميع القطاعات".

وفي نفس الجلسة، عبر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بتصريحات مماثلة.

وقال شريف "تبلغ قيمة تجارتنا 4.5 مليارات دولار. ويتم استيراد أكثر من 90% منها من إندونيسيا، لاسيما زيت النخيل. ناقشنا الجهود الرامية إلى تحقيق توازن في هذا الصدد، من خلال صادرات المنتجات الزراعية الباكستانية وصادرات مبادرات تكنولوجيا المعلومات وقطاعات أخرى سيتم استكشافها".

وكان برابوو وشريف قد ترأسا اجتماعا ثنائيا بين حكومتي البلدين في المقر الرسمي لرئيس وزراء باكستان أمس الثلاثاء، بوصفه البند الرئيسي لجدول الأعمال في أول زيارة يقوم بها رئيس إندونيسيا إلى باكستان.